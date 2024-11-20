Папа: любов помножує харизми, з дару однієї людини робить її даром усіх

Темі дарів-харизм Святого Духа була присвячена чергова середова катехиза Папи Франциска з циклу роздумів про діяння Святого Духа в Церкві.

Світлана Духович – Ватикан



«Святий Дух не лише через Таїнства і служіння освячує й провадить Божий люд і прикрашає його чеснотами, а й свої дари “розподіляє кожному, як Він хоче” (1 Кор 12,11)», – читаємо в Догматичній конституції про Церкву Другого Ватиканського Собору, і це ствердження стало вступом до роздумів, якими Папа Франциск поділився з учасниками загальної аудієнції, яка в середу, 20 листопада 2024 р., відбулася на площі Святого Петра у Ватикані. Він нагадав, що попередніми разами йшла мова про освятну дію Святого Духа через Таїнства, через молитву та через наслідування Божої Матері. Тепер же «прийшов час поговорити» про цей другий спосіб діяння Святого Духа в Церкві, тобто, про «харизматичну дію» (Харизми з грецької означає дари).

Окремі дари, але для служіння в спільноті

Насамперед Святіший Отець вказав на деякі елементи, які визначають, чим є харизма. Насамперед, як зазначається у Посланні до Коринтян, «це дар, даний “для загальної користі”». «Іншими словами, він не призначений головним і звичайним чином для освячення особи, але для “служіння” в спільноті», – сказав Наступник святого Петра, додаючи, що харизма – це також дар, даний комусь чи декому зокрема, а «не всім у такий самий спосіб», що відрізняє харизми від освятної благодаті, від богословських чеснот і від таїнств, «які є такими самими та однаковими для всіх». Це також пояснює Другий Ватиканський Собор в тому самому документі, зазначаючи, що Святий Дух «розподіляє серед усіх чинів вірних також особливі дари, якими робить їх здатними і готовими взятися до різних діл та служінь, корисних для оновлення й подальшої розбудови Церкви, згідно зі сказаним: “Кожному дається виявлення Духа на спільну користь”(1 Кор. 12:7)». За словами Папи, харизми – це «коштовності», або прикраси, які Святий Дух роздає, щоб оздобити Христову Наречену, тому Собор додає: «Ці харизми – чи визначні, чи прості й поширені, – оскільки вони якнайкраще пристосовані до потреб Церкви і для них корисні, треба приймати радо і вдячно».

Дари, які отримують всі

Далі Святіший Отець навів слова свого попередника Венедикта XVI, який у Великий Четвер 2012 року сказав: «Той, хто дивиться на історію постсоборової епохи, може розпізнати динаміку справжнього оновлення, яка часто набувала несподіваних форм у рухах, сповнених життя, і яка робить майже відчутною невичерпну енергію святої Церкви, присутність і ефективну дію Святого Духа». Як зауважив Папа Франциск, поновне відкриття харизм причинилося до того, що сприяння ролі мирян, і зокрема жінок, сприймається не лише як просто інституційний чи соціологічний факт, але розглядається в «його біблійному та духовному вимірі». «Насправді, – пояснив він, – миряни не є чимось на кшталт зовнішніх співпрацівників чи допоміжних підрозділів для духовенства, але мають власні харизми і дари, якими вони роблять свій внесок у місію Церкви».

Не видовища, а любов

Врешті, Наступник святого Петра звернув увагу на ще один аспект: коли говоримо про харизми, необхідно усунути певне непорозуміння, яким є «:ототожнення їх з вражаючими і надзвичайними дарами і здібностями». Харизми, натомість, – «це звичайні дари, які набувають надзвичайної цінності, коли надихаються Святим Духом і з любов'ю втілюються в життєвих ситуаціях». «Таке трактування харизми є важливим, оскільки багато християн, почувши про харизми, відчувають смуток і розчарування, оскільки вони переконані, що не мають жодної харизми і почуваються виключеними або другосортними християнами», – сказав Папа, додаючи, що тим, хто так думає, відповідь дав ще святий Августин: «Якщо любиш, – говорив він своєму народові, – то маєш уже не мало. Бо якщо ти любиш єдність, то все, що в ній має хтось, маєш також і ти! Тільки око в тілі має здатність бачити; але хіба око бачить лише для себе? Ні, воно бачить і для руки, і для ноги, і для всіх частин тіла».

Тож підсумовуючи, Святіший Отець підкреслив, що любов спонукає любити Церкви, свою спільноту, й у єдності «всі, а не лише деякі, харизми є “моїми”, як також і “мої” харизми, хоч і здаються незначними, належать всім і призначені для добра всіх». «Любов помножує харизми, вона з харизми одного робить харизму всіх», – наголосив Папа.