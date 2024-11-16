Папа Церкві Риму: оживімо надію тим, хто живе в умовах нестабільності

Папа Франциск закликав церковні структури своєї дієцезії, які володіють нерухомістю, долучитися до ініціатив, покликаних зробити внесок у подолання надзвичайної ситуації в місті, пов’язаної із забезпеченням житлом.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Зробити свій внесок «у подолання надзвичайної ситуації з житлом на знак любові та солідарності, щоб вселити надію в тисячі людей в місті Римі, які живуть в умовах житлової нестабільності». Із таким закликом Папа Франциск звертається до різних реалій Римської дієцезії, що володіють майном. Про це йдеться в листі, адресованому настоятелям чернечих орденів, юридичним представникам церковних установ, парохам і духовенству, який Єпископ Риму написав у контексті наближення Святого Року 2025, присвяченого темі надії.

Передавати Божу любов

У листі Святіший Отець нагадує, що буллі проголошення Ювілею він закликав усіх ставати «видимими знаками надії для багатьох братів і сестер, які живуть в умовах скрути», зазначаючи, що надію породжує Божа любов, «яка проходить через нашу любов». «Церква Риму через свої парафії, чернечі спільноти, асоціації, церковні рухи та сім'ї робить так чимало, щоб передавати Божу любов через конкретні жести милосердної любові (часто в мовчанні) та породжувати надію в житті людей», – пише він, висловлюючи кожному свою глибоку вдячність. За його словами, таким чином спільне благо, яке лежить в основі соціальної доктрини Церкви, «підсумовує в собі всі умови, що гарантують людську гідність», що конкретизуються у «трьох непорушних правах», якими є земля, дім і праця.

У співпраці з інституціями і громадянським суспільством

Папа зазначає, що різні інституції та адміністрації на різних рівнях разом з асоціаціями та народними рухами організовуються, щоб посилити солідарність щодо братів і сестер, які перебувають у кризовій ситуації з помешкання, співпрацюючи в цьому з різними установами та громадянським суспільством, і Церква, підкреслює він, «покликана зробити свій внесок у цю справу». «Ось чому я прошу всі церковні інституції зробити відважний жест любові до ближнього, надавши простір, який вони мають у своєму розпорядженні, особливо тих, хто має приміщення для проживання або вільні квартири», – пише Святіший Отець, зауваживши, що різні інституції та соціальні служби подбають про людей, яких буде прийнято, а асоціації та народні рухи надаватимуть різні послуги, які «сприятимуть гідному прийняттю та побудові братерства».

«Я дякую вам за вашу великодушність і за все, що ви вже робите, щоб донести Божу любов і породити надію в житті всіх, а особливо тих, хто її найбільше потребує», – підсумовує Папа Франциск.