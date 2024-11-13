Папа: нести розраду та підтримку тим, хто постраждав від насилля

Папа Франциск написав послання учасникам конференції, присвяченої темі захисту неповнолітніх у Церкві в Європі, що відбувається в осідку Папської Комісії захисту неповнолітніх.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Надавати розраду та допомогу тим, хто постраждав, як знак турботи Церкви про справедливість, зцілення та примирення». Таким є заклик Папи Франциска до учасників Конференції з питань захисту вразливих у Католицькій Церкві в Європі, яка від 13 до 15 листопада 2024 р. відбувається в осідку Папської Комісії захисту неповнолітніх. У ній беруть участь понад 100 експертів з 25 європейських країн, також і з України. У посланні, яке учасникам надіслав Святіший Отець, читаємо: «Ваша відданість цій справі є знаком постійних зусиль Церкви, спрямованих на захист вразливих».

Це вже другий подібний захід після конференції для Східної Європи, організованої спільно з польськими єпископами у вересні 2021 року у Варшаві, в якій взяли участь представники єпископатів і чернечих орденів, а також миряни-спеціалісти (в тому числі психотерапевти) з 17 країн. Тоді було прийнято рішення про налагодження міжнародної співпраці й було створено відповідну мережу. Теперішня зустріч присвячена обмінові досвідом і зміцненню налагоджених зав’язків.

Єдність і солідарність, що виходить за межі кордонів

Звернувши увагу на той факт, що дехто з учасників прибув з теренів, які переживають виклик війни, Папа зазначив, що це є нагадуванням про «наше християнське покликання заопікуватися потребуючими братами й сестрами», і ця присутність красномовно свідчить «про єдність і солідарність, яка виходить за межі всіляких кордонів». «Діалог та обмін думками під час вашої конференції надають багатообіцяючі можливості для повнішого розуміння та глибшої відданості справі захисту дітей та вразливих дорослих у Церкві. Я сподіваюся, що ваші зусилля, спрямовані на створення мережі людей і передового досвіду, створять вкрай необхідний форум для обміну знаннями, для підтримки один одного і для забезпечення того, щоб програми захисту були ефективними і сталими», – побажав Святіший Отець.