Папа до ремісників: розвиваймо таланти, довіряючи Богові

Зустрічаючись із представниками Італійської Національної конфедерації ремісників та малих і середніх підприємців (CNA), Святіший Отець заохотив до довіри Божому провидінню та праці на користь миру.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У п’ятницю, 15 листопада 2024 р., Папа Франциск прийняв на аудієнції представників Італійської Національної конфедерації ремісників та малих і середніх підприємців (CNA). У своєму слові Святіший Отець зосередився на роздумах про ремісництво, яке дуже добре виражає цінність людської праці.

Плекати погляд віри

Папа зазначив, що ремісництво є гідним відзначення, адже активізує працю рук та мислення, а також включає елемент творчості, щоб розгледіти в інертній матерії форму, яку інші не можуть розпізнати, що робить ремісничих «співучасниками Божого творіння». «Нам потрібен ваш талант, щоб повернути людській діяльності сенс та поставити її на службу проектам, що сприяють спільному благу», – сказав він.

Святіший Отець звернувся до притчі про таланти (пор. Мт 25,14-30), яка виражає прагнення зробити так, щоб отримані дари приносили плоди, протилежністю чого є позиція третього слуги із притчі. «Він відмовився від винахідливості, бо не плекав довірливих стосунків зі своїм господарем, з життям та з іншими людьми», – підсумував Папа. За його словами, дана притча – це гімн довіри до Бога, Який робить нас співучасниками своїх благ і розраховує на нашу відповідальність. «Якщо ми хочемо зростати в житті, ми повинні відмовитися від страху і довіритися. Іноді, особливо коли труднощі зростають, ми піддаємося спокусі думати, що Господь є суддею чи невблаганним контролером, а не тим, хто заохочує нас брати життя у власні руки, – зауважив Святіший Отець. – Але Євангеліє завжди закликає нас мати погляд віри; не думати, що те, чого ми досягаємо, є плодом лише наших власних здібностей чи заслуг». Він заохотив відкинути страх, який «паралізує і руйнує креативність», а довіритись Божому провидінню, яке «бере нас за руку і провадить».

Поставити таланти на службу життю

Папа зазначив, що Бог закликає всіх чоловіків та жінок працювати над проектом миру, автором якого є Господь, щоб таланти були поставлені на служінні життю, а не були «поховані в безплідді смерті та руйнування, як це роблять війни, розпалювані Божим ворогом». У такий спосіб можемо прикрашати світ, що означає будувати мир як миротворці, які «здатні творчо й сміливо ініціювати процеси оздоровлення і нових зустрічей».

«Дякую вам також за вашу соціальну активність: це теж праця, яка вимагає терпеливості та планування! Нехай святий Йосиф ремісник завжди надихає вас на креативність і запал у вашій роботі», – побажав на завершення Святіший Отець.