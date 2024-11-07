Папа іспанським черницям: передавати дітям вміння молитися й слухати Бога

Приймаючи на аудієнції групу паломників із Талавери-де-ла-Рейна в Іспанії, Папа Франциск закликав присутніх черниць августиніанок бути прикладом внутрішнього життя та вчительками молитви. Він також закликав молитися за жертв повеней у Валенсії та інших регіонах Іспанії.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

У четвер, 7 листопада 2024 року, Папа Франциск прийняв на аудієнції у Ватикані групу паломників з нагоди відзначення 450-річчя від заснування чернечого Ордену черниць августиніанок із Талавери-де-ла-Рейна в Іспанії, яке розпочалося минулого року, а ця зустріч стала завершенням святкування.

Бути вчителями мистецтва молитви

Святіший Отець підкреслив, що «з часу свого заснування цей монастир поєднує споглядальне життя зі служінням у сфері християнської освіти» та додав, що, напевно, багато хто з присутніх знає черниць ще зі шкільних років. Єпископ Риму заохотив монахинь «бути прикладом внутрішнього життя, бути вчительками мистецтва молитви, щоб, починаючи зі школи, серед усіх знань, які вони можуть передати дітям, виділялося вміння розмовляти з Богом, вміння слухати Його, відчувати Його присутність в кожну мить життя і з покорою приймати Його натхнення»

Не втрачати почуття гумору

Папа Франциск також закликав їх не втрачати радості та почуття гумору. Адже, за його словами, сумно дивитися, коли богопосвячена особа втрачає почуття гумору. Отож, він заохотив присутніх щоденно проказувати молитву святого Томаса Мора, щоб просити про почуття гумору: «Дай мені Господи, здоров’я тіла і добрий гумор, необхідний для його підтримки. Дай мені, Господи, святу душу, яка цінує все добре і чисте, щоб вона не боялася зла, але знаходила в Твоїй присутності шлях до виправлення. Дай мені душу, яка не знає нудьги, нарікань, зітхань, стогонів і плачу, і не дозволь, щоб мене надмірно турбувало те, що надто настирливо зветься “я”. Дай мені, Господи, почуття гумору, дай мені благодать розуміти жарти, щоб я відчував радість у житті і міг ділитися нею з іншими. Нехай так буде».

Співчуття народові Іспанії

Користуючись нагодою, Папа висловив свою близькість народові Іспанії, який у цих днях страждає через трагедію повеней та заохотив присутніх «завжди мати в серці потреби інших». Святіший Отець також закликав черниць й паломників бути вдячними за все, що мають та пам’ятати про незахищених й убогих, які не мають роботи та даху над головою.