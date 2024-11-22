Папа Франциск: основа місії – в зустрічі з живим Богом

У посланні до учасників VI Американського конгресу, Святіший Отець наголошує на дії Святого Духа, Який виявляє Божу любов до людини.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

Від 19 до 24 листопада 2024 р., на острові Пуерто-Рико відбувається VI Американський місіонерський конгрес, який об’єднує Церкви Північної Америки, Центральної Америки, Карибського басейну та Південної Америки. Цьогорічна зустріч під назвою: «Америка, із силою Духа, свідки Христа!», має на меті надати імпульсу місіонерському духу, розпочинаючи з місцевих Церков. З нагоди цієї події, Папа Франциск написав послання, у якому наголошує, що джерелом місії є досвід Бога, тобто зустріч в любові з Ісусом, Який відкриває нам Небесного Отця.

Життєдайна сила Святого Духа

Святіший Отець зазначає, що в основі місійної діяльності є досвід тих, кого торкнулося Боже милосердя. «Ми не можемо дати того, чого не маємо, не можемо висловити того, чого не пережили, чого не бачили наші очі й не торкалися наші руки», – пише він, вказуючи на потребу особистих взаємин з Христом.

За його словами, покликанням охрещеної людини, є бачити Бога у світі, що стає можливо завдяки дії Святого Духа, Який наділяє нас словами, якими ми можемо звертатися до Бога (пор. Рим. 8,14) і до людей (пор. Мт. 10,19). «Завдяки Його життєдайній силі ми можемо передати послання будь-якою мовою, тому що Церква розмовляє ними всіма, але, перш за все, тому, що вона завжди розмовляє однією і тією ж мовою. Це мова любові, зрозуміла всім людям, оскільки вона є частиною їхньої сутності, яка полягає в тому, що вони є образом Божим», – зауважує Папа.

Бути учнями-місіонерами

Святіший Отець зазначає, що слухаючи Бога та наших братів і сестер, ми можемо помітити, як іноді його образ затуманюється, а нам задається, що не маємо сили йти далі. «Ми не повинні полишати нашу молитву, невпинно просячи Отця вилити на нас Свою Любов, Свого життєдайного Духа, щоб Він обновив обличчя цієї землі, зранене нашою несправедливістю та стражданнями, які ми спричинили», – заохочує він.

На завершення Папа вказує на приклад Пресвятої Богородиці, яка є взірцем євангелізації, «тому що в зібранні віруючих вона призиває дар Святого Духа для Церкви». «Наслідуючи її приклад посвяти та підтримані її материнською та провіденційною опікою, ми повинні завжди бути її учнями-місіонерами аж до краю землі», – пише Наступник апостола Петра.