Папа членам асоціації, що допомагає бездомним: це конкретне обличчя Євангелія любові

Під час аудієнції для членів «Foyer Notre-Dame des Sans-Abri» та асоціації «Amis de Gabriel Rosset», які допомагають бездомним, Папа наголосив на важливості супроводу «найбідніших з бідних», надаючи конкретне обличчя Євангелію любові.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Ви – свідки Божої ніжності та милосердя щодо тих, хто цього найбільше потребує», – сказав Папа Франциск, приймаючи на аудієнції в середу, 13 листопада 2024 р., членів французької організації «Foyer Notre-Dame des Sans-Abri», що допомагає бездомним, яку заснував Ґабріель Россе, та членів асоціації «Друзі Ґабріеля Россе». Проща до Риму відбулася в контексті 50-річчя відходу до вічності засновника, який, за словами Святішого Отця, «відчув живе співчуття до стражденних братів, прислухався до голосу бідних і не відвертав свій погляд, не заплющив очі». Він «умів розпізнати присутність Христа в убогих», а допомагати вбогому, як підкреслив Папа, є «сакраменталією» в Церкві.

«Сьогодні ви продовжуєте справу Ґабріеля Россе. Ви також є ремісниками Божого милосердя і співчуття: супроводжуючи бездомних, ви надаєте конкретне обличчя Євангелію любові. Пропонуючи їм притулок, їжу, усмішку, протягуючи руки, не боячись їх забруднити, ви відновлюєте їхню гідність, а ваші зусилля торкаються серця нашого часто байдужого світу», – сказав Святіший Отець.

Під поглядом Небесної Матері

Далі Папа звернув увагу на те, що бажанням засновника було, щоб його починання здійснювалося під материнським поглядом Богородиці, Матері, «Яка не перестає чувати над тими, хто страждає тілом і духом». За його словами, цей аспект є фундаментальним, бо в Біблії поняття милосердя тісно пов’язане з материнською утробою. «Заохочую вас споглядати Пречисту Діву, досконалий образ Церкви, Вона просвітлює ваше служіння найубогішим між убогими», – сказав Святіший Отець, вказавши на деякі риси Богородиці.

«Марія – це насамперед жінка внутрішнього життя: Вона роздумує над Божим словом, яке живить кожну Її дію, і зберігає його у своєму серці. Вона також є відкритою жінкою, жінкою, готовою до Божих несподіванок. Ось чому Вона чуває і не стоїть на місці. Марія відгукується на потреби своїх уразливих братів і сестер, але, перш за все, вона передбачає їхні потреби: як у Кані, де Вона знає, що закінчилося вино. Вона слідує дорогою за Своїм Сином аж до Голготи; Вона не боїться доторкнутися до страждань світу, коли приймає Його в свої обійми біля підніжжя хреста», – мовив Папа, назвавши членів асоціації «живим образом цього материнського співчуття».