Папа: формувати людей, здатних викорінити бідність та нерівність

Папа Франциск прийняв на аудієнції учасників пленарного засідання Дикастерії культури та освіти, закликавши їх формувати людей, здатних допомогти світові викорінити нерівність, подолати бідність та виключення. Він застеріг перед нігілізмом, який є однією з найнебезпечніших пошестей сьогодення.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

У четвер, 21 листопада 2024 року Папа Франциск прийняв на приватній аудієнції учасників пленарного засідання Дикастерії культури та освіти. Це була перша зустріч Святішого Отця з членами цієї дикастерії після того, як в результаті реформи Римської Курії відбулося злиття двох раніше незалежних ватиканських відомств у справах освіти і культури. Папа зазначив, що об’єднуючи ці дві структури Святого Престолу, які займаються освітою та культурою, він керувався «не стільки пошуком економічної обґрунтованості, скільки баченням можливостей для діалогу, взаємодії та інновацій, які можуть зробити ці дві сфери ще більш плідними».

Світ потребує нових хореографів та поетів

У своєму зверненні Святіший Отець наголосив, що «світ не потребує лунатиків, які повторюють те, що вже є; світ потребує нових хореографів, нових інтерпретаторів ресурсів, які людина носить у собі, він потребує нових соціальних поетів». Він зазначив, що немає потреби в освітніх моделях, які є лише «фабриками результатів», без культурного проекту, який дозволив би формувати людей, здатних допомогти світові викорінити нерівність, подолати бідність та виключення. «Патології сучасного світу не є долею, яку ми повинні пасивно приймати. Школи, університети, культурні центри повинні вчити нас мати бажання та мрії, бо, як пригадує нам друге послання святого Петра, «ми очікуємо нового неба та нової землі, на яких пануватиме справедливість», – сказав Папа Франциск.

Розширювати свої горизонти

Папа заохотив учасників зустрічі «розуміти свою місію в галузі освіти та культури як заклик розширювати свої горизонти, наповнюватися внутрішньою життєвою силою, звільняти місце для нових можливостей, розширювати виміри дару, який стає більшим лише тоді, коли ним діляться. Нашим освітянам і митцям треба сказати: «Будьте багатими, ризикуйте!».

Святіший Отець вказав на дорогоцінну спадщину Церкви в царині освіти та культури, згадавши таких великих мислителів, як Августин Блаженний, Тома Аквінський та Едита Штайн. Відзначаючи внесок християнського мистецтва і науки, Папа заявив, що ми – спадкоємці найбільших творців, які надихають не боятися труднощів і дивитися в майбутнє з надією. Єпископ Риму зізнався, що часто відчуває бажання крикнути у вуха цієї історичної епохи: «Не забувайте про надію!». «Я розраховую на вас, щоб Ювілейний Рік, який наближається, зміг продовжити цей заклик. Нам так багато треба зробити: зараз саме час закотити рукави», – наголосив Святіший Отець.

Освіта дітей – це моральний виклик

Папа Франциск нагадав, що сьогоднішній світ має найбільшу кількість учнів в історії. Близько 110 мільйонів дітей закінчили початкову школу. Однак він зазначив, що залишаються невтішні диспропорції. «Близько 250 мільйонів дітей і підлітків не відвідують школу. Змінити цю ситуацію – це моральний виклик. Бо культурний геноцид відбувається не лише через знищення спадщини; культурний геноцид відбувається тоді, коли ми позбавляємо дітей їхнього майбутнього, коли не пропонуємо їм умов, щоб стати тими, ким вони могли б бути» – підкреслив Святіший Отець. Франциск звернув увагу учасників пленарного засідання Дикастерії культури та освіти на те, що коли в багатьох частинах світу бачимо дітей, які шукають у сміттєвих баках щось поїсти або речі, які можна продати, важливо думати про майбутнє людства разом з цими дітьми.

Сучасні технології потребують аналізу і вивчення

Говорячи про виклики цифрової епохи, Папа наголосив, що сучасні технології, включно зі штучним інтелектом, потребують уважного аналізу їхніх переваг і ризиків та додав, що університети та дослідницькі центри мають брати активну участь у вивченні цих процесів. Наприкінці звернення Єпископ Риму наголосив, що «складні культурні переходи часто виявляються найбільш плідними та творчими для розвитку людської думки. Споглядання живого Христа дає нам змогу набратися сміливості й прямувати в майбутнє», – зазначив він.