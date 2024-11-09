Папа до донорів крові: служіння на користь всіх

Зустрічаючись із представниками Італійської федерації асоціацій донорів крові (FIDAS), Святіший Отець зазначив, що їхня діяльність є важливим знаком солідарності й безкорисливості.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 9 листопада 2024 р., Папа Франциск прийняв на аудієнції представників Італійської федерації асоціацій донорів крові (FIDAS) з нагоди 65-річчя її заснування. У своєму слові Святіший Отець запросив до роздумів над трьома аспектами діяльності Федерації: радість, свідчення та солідарність.

Дарування приносить радість

Папа зауважив, що радість і позитив є частими явищами у волонтерських колах і загалом серед людей, які прагнуть добра для інших. «Це відчувається навіть тут, серед вас, і це не випадково. Дарування з любов'ю, по суті, приносить радість. Сам Ісус сказав про це: “Більше щастя – давати, ніж брати” (пор. Ді 20, 35)», – пригадав він.

Жест, який виявляє любов

Говорячи про аспект свідчення, Святіший Отець вказав на анонімність та безкорисливість, яка є знаком для світу, забрудненого індивідуалізмом. «Донор не знає, кому дістанеться його кров, як і реципієнт перелитої крові не знає, хто його благодійник. Та й сама кров у своїй життєдіяльності є красномовним символом: вона не дивиться ні на колір шкіри, ні на етнічну чи релігійну приналежність реципієнта, а смиренно входить туди, куди може, намагаючись досягти, розтікаючись по венах, кожної частинки організму, щоб принести туди енергію. Так діє любов», – описав Папа.

У цьому контексті є важливий жест простягання руки під час здавання крові. «Він дуже схожий на той, який зробив Ісус під час страстей, коли добровільно простягнув своє тіло на хресті. Цей жест простягання руки є жестом, який розповідає про Бога і нагадує нам, що євангелізаційна місія Церкви проходить через любов», – зауважив він. Третій вимір – солідарність, яка притаманна донорам, виявляє, на його думку, не тільки людську щедрість, але є шляхом «духовного зростання на шляху солідарності яка єднає у Христі, як дар Господу Милосердя, Який ототожнює себе з тими, хто страждає».