Папа до джайністів: індивідуалізм і байдужість – корінь суспільних проблем

Звертаючись до представників джайнізму – древньої індійської релігії – Папа Франциск вказав на важливість міжрелігійного діалогу задля сприяння миру та дбання про спільний дім. Він повідомив про поганий стан здоров’я кардинала Міґеля Анхеля Аюсо Ґіхота, Префекта Дикастерії у справах міжрелігійного діалогу, з якою делегація джайністів запланувала зустріч.

Світлана Духович – Ватикан

У понеділок, 25 листопада 2024 р., вранці Папа Франциск прийняв на аудієнції міжнародну делегацію джайністів. Джайнізм – древня індійська релігія, що сформувалася приблизно в шостому столітті до Христа та зосереджена на філософії ненасильства до всіх живих істот. Після аудієнції з Папою делегація, якою координує Лондонський Інститут Джайнології, зустрінеться з Дикастерією у справах міжрелігійного діалогу.

«Мені дуже приємно, що ваш візит є частиною зростаючого діалогу між джайністами та християнами, який триває вже протягом десятиліть і якому сприяє Дикастерія у справах міжрелігійного діалогу», – сказав Святіший Отець, звертаючись до учасників делегації. Папа зазначив, що Префект цієї дикастерії кардинал Міґель Анхель Аюсо Ґіхот має серйозні проблеми зі здоров’ям і перебуває у важкому стіні, тому попросив присутніх молитися за нього.

Наступник святого Петра подякував представникам джайністів за плідну співпрацю з Дикастерією у справах міжрелігійного діалогу, а зокрема, за «готовність разом шукати способи дбати про землю, бідних і найуразливіших осіб у суспільстві».

«Значна частина проблем, які сьогодні хвилюють суспільство, – вів далі Папа, – пов'язана з індивідуалізмом і байдужістю, які призводять до того, що багато людей нехтують гідністю і правами ближнього, особливо в мультикультурному контексті. З одного боку, існують групи, які домінують і виключають меншини, залишаючись глухими до "крику землі і волання бідних" (Laudato siʼ, 49). З іншого боку, є ті, хто прагне будувати соціальну дружбу, солідарність і тривалий мир. Ми завжди повинні мати на увазі три речі: соціальну дружбу, солідарність і мир». Він додав, що, на жаль, ці конструктивні зусилля часто натрапляють на перешкоди. «Але ми не повинні зневірятися і не боятися сіяти надію через ініціативи, які розвивають почуття людяності в нас, віруючих, і в кожній людині», – наголосив Святіший Отець, цитуючи Документ про загальнолюдське братерство (Абу-Дабі, 4 лютого 2019 р.), в якому зазначається, що «Бог створив усіх людей рівними в правах, обов'язках і гідності та покликав їх жити разом як братів і сестер».

«Ми ніколи не повинні забувати про це універсальне братерство, – додав Папа. – Кожна людина доброї волі може поширювати любов, допомагати тим, хто цього потребує, поважаючи відмінності. Саме такий стиль завжди дає нам нову енергію для турботи одні про одних і про спільний дім». Він зауважив, що міжрелігійні зустрічі, подібні до тієї, яку організовують Дикастерія у справах міжрелігійного діалогу та міжнародна делегація джайністів, допомагають зміцнити спільне бажання працювати разом задля побудови кращого світу.