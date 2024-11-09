Папа: прагнення до єдності спонукає до конкретних діл

Зустрічаючись із Католикосом-Патріархом Ассирійської Церкви Сходу та членами Змішаної комісії богословського діалогу між двома Церквами, Папа Римський відзначив важливі плоди екуменічного діалогу та проголосив про внесення до Римського мартирологу святого Ісаака Ніневійського.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 9 листопада 2024 р., Папа Франциск прийняв на аудієнції Його Святість Мар Аву ІІІ, Католикоса-Патріарха Ассирійської Церкви Сходу та членів Змішаної комісії з богословського діалогу між Католицькою Церквою та Ассирійською Церквою Сходу, яка нещодавно розпочала новий етап спільної праці, що присвячений літургії в житті Церкви. У своєму слові Наступник апостола Петра зазначив, що богословський діалог має йти пліч-о-пліч із діалогом любові та життя.

Христологічна декларація між двома Церквами

На початку Папа пригадав про першу зустріч між Главами Церков, яка відбулася сорок років тому, а також про потребу спільних зусиль на шляху до єдності Церков. За його словами, прагнення єдності є благодаттю, яка надихала екуменічний рух від його витоків і яку ми повинні постійно культивувати. «Ваша Святосте, дорогий брате, саме це прагнення до єдності надихає нас сьогодні, коли ми відзначаємо 30-ту річницю Спільної христологічної декларації між нашими Церквами, яка поклала край 1500-річній доктринальній суперечці навколо Ефеського Собору. Ця історична Декларація визнала легітимність і точність різних виражень нашої спільної христологічної віри, сформульованих Отцями в Нікейському Символі віри», – сказав Наступник апостола Петра, додаючи, що правильне тлумачення вдалося зреалізувати завдяки фундаментальному принципу про спільну віру, яка походить від апостольських часів і «прийнята в різних формах і способах відповідно до різних умов життя».

Плідний богословський діалог

За словами Папи, спільна декларація заклала початок спільній Змішаній комісії з богословського діалогу, яка дала хороші результати, також на душпастирському рівні. «Тому сьогодні я маю нагоду подякувати всім вам, богословам, членам Спільної комісії, за ваші зусилля. Адже без вашої праці ці доктринальні та душпастирські домовленості були б неможливими. Я радію виданню ювілейної книги, яка містить різні документи, що відзначають етапи нашого шляху до повного сопричастя, зі спільною передмовою Вашої Святості та моєю», – промовив Святіший Отець. На його переконання, богословський діалог є потрібний з огляду на прагнення єдності у вірі, де умовою є те, що «діалог істини ніколи не буде відокремлений від діалогу любові та діалогу життя».

Спільні святі, які надихають до повної єдності

Папа зазначив, що єдність у вірі вже досягнута святими двох Церков, які «є нашими найкращими провідниками на шляху до повного сопричастя». З цієї причини, за обопільною згодою між Церквами та заохотою Синоду про синодальність, Єпикоп Риму повідомив про те, що святий Ісаак Ніневійський, один з найбільш шанованих Отців сиро-східної традиції, визнаний учителем і святим усіма традиціями, буде внесений до Римського мартирологу. «За заступництвом святого Ісаака Ніневійського, поєднаним із заступництвом Пресвятої Богородиці, Матері Христа, нашого Спасителя, нехай християни Близького Сходу завжди свідчать про воскреслого Христа на цих понівечених війною землях, – сказав Наступник апостола Петра. – І нехай дружба між нашими Церквами і далі процвітає аж до того благословенного дня, коли ми зможемо разом звершувати Літургію біля одного вівтаря і причащатися одних і тих самих Тіла і Крові нашого Спасителя, “щоб світ увірував”» (Ів. 17,21)!