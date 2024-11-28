Папа: завдання богословів – допомагати зустрічі з Христом

Повернути в центр Христа і розвивати богослов'я синодальності – на цих двох ключових моментах зупинився Папа Франциск під час аудієнції з членами Міжнародної богословської комісії. Він також виявив свій намір відвідати Нікею в контексті 1700-річчя першого Вселенського Собору.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Сьогодні, в складному і часто поляризованому світі, трагічно позначеному конфліктами і насильством, Божа любов, яка об'являється в Христі і дається нам у Святому Дусі, стає закликом до всіх, щоб ми навчилися жити в братерстві і бути будівничими справедливості і миру», – зазначив Папа Франциск, приймаючи у четвер, 28 листопада 2024 р., членів Міжнародної богословської комісії, органу, який 1969 року створив святий Папа Павло VI. Комісія, яку очолює кардинал Віктор Мануель Фернандес, Префект Дикастерії віровчення, цими днями зібралася на свою пленарну сесію, що була зосереджена на спадщині Нікейського собору, 1700-річчя якого припадатиме під час Ювілейного року 2025. У цьому контексті, а також згадуючи про нещодавнє завершення асамблеї Синоду про синодальність, Святіший Отець поділився з ними думками на дві теми: повернути Христа у центр та розвивати богослов’я синодальності.

Наново запалити надію

За словами Папи, Ювілей запрошує нас «наново відкривати обличчя Христа та знову зосередитися на Ньому». Згадавши про те, що цей Святий Рік збігається із 1700-річчям першого Вселенського собору, що відбувся в Нікеї, він сказав, що думає поїхати туди. «Цей Собор є важливою віхою на шляху Церкви, а також всього людства, тому що віра в Ісуса, Сина Божого, Який став тілом заради нас і нашого спасіння, була сформульована і проголошена як світло, що проливає світло на сенс дійсності і долю всієї історії», – пояснив Наступник святого Петра, підкреслюючи, що покликанням богословів серед Божого люду є «сприяти зустрічі з Христом, поглиблювати значення Його таїнства».

Як зазначив далі Святіший Отець, Нікейський Собор, стверджуючи, що Син єдиносущний з Отцем, говорить нам, що «в Ісусі можемо пізнати обличчя Бога, але також і людини, відкриваючи, що ми є синами і доньками в Сині та братами і сестрами між собою». І це братерство, вкорінене в Христі, стає для нас «фундаментальним етичним завданням». У цьому контексті Єпископ Риму підкреслив важливість того, щоб запропонувати засновки та роздуми, корисні для нової культурної та соціальної парадигми, натхненої людяністю Христа. «Наново поставити у центрі Христа означає наново запалити надію, й богослов’я покликане зробити це, у наполегливій і мудрій праці, в діалозі з іншими знаннями», – сказав він.

Поглиблення синодальності задля зростання місійності

Переходячи до другого аспекту, тобто розвитку теології синодальності, Папа Франциск звернув увагу на те, що в Кінцевому документі Синоду про синодальність є пункт, присвячений богослов’ю, в якому асамблея «богословські інституції і далі вести дослідження, спрямовані на роз’яснення та поглиблення значення синодальності».

«Тому, разом із центральним місцем Христа, я хотів би заохотити вас пам'ятати також про еклезіологічний вимір, щоб краще розвивати місійне призначення синодальності та участі всього Божого люду в її різноманітності культур і традицій. Я б сказав, що настав час зробити сміливий крок: розвивати богослов'я синодальності, богословську рефлексію, яка допомагає, заохочує і супроводжує синодальний процес, задля нового місійного етапу, більш креативного і сміливого, який надихається керигмою і залучає всі складові Церкви», – сказав Святіший Отець.