Папа: переживаємо епохальні зміни з наслідками для майбуття людства

Приймаючи на аудієнції членів Католицької філантропічної мережі зі США, Папа Франциск подякував їм за підтримку ініціатив Церкви в США, побажавши, щоб дух солідарності та щедрої небайдужості, що поширюється також і на відомства Святого Престолу, завжди супроводжувався любов'ю, що завжди перетворює.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Бажаю, щоб ці дні роздумів і молитви біля гробів святих апостолів і мучеників примножили вашу любов до Церкви і вашу відданість поширенню Євангелія, служінню Христовому Царству, Царству святості, справедливості і миру», – сказав Папа Франциск, вітаючи членів «Catholic Philanthropy Network» зі США, які прибули до Риму на паломництво, поєднане із симпозіумом і духовною відновою. Приймаючи їх на аудієнції в понеділок, 11 листопада 2024 р., він подякував їм за підтримку, яку вони надають структурам Святого Престолу, «які стараються розпізнавати знаки часу і допомагати Вселенській Церкві відповідати з мудрістю, любов’ю та далекоглядністю на потреби і виклики сьогодення».

«Нещодавно, як ви знаєте, Церква була залучена в процес роздумів про свою природу як синодальної спільноти, заснованої на нашій спільній гідності як охрещених і на співвідповідальності за її місію; і це в той час, коли ми переживаємо період епохальних змін, які матимуть наслідки для майбутнього людства», – сказав Святіший Отець, дякуючи також підтримку різних ініціатив, які збагачують життя та апостольське служіння Церкви в США.

Підсумовуючи, Папа зауважив, що як мережа, ця організація відзначається «синодальною природою», покладаючись на «спільне бачення, посвяту та співпрацю багатьох людей, сімей і фондів». «Прошу, щоб цей дух солідарності та великодушного зацікавлення іншими завжди підтримувався почуттям вдячності за щедрі дари, якими нас обдарував Господь, і дедалі виразнішим переживанням преображаючої сили Його любові. Бо любов завжди преображає, вона змінює речі, вона перетворює», – побажав він.