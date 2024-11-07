Папа військовослужбовцям: не існує професії чи праці, яка не потребує ідеалів

Приймаючи делегацію італійських логістичних військ, які серед іншого допомагають в подоланню наслідків стихійних лих, Папа Франциск наголосив на тому, що дбання про спільне благо є служінням, наслідуванням Ісусового стилю.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Чим більше професія пов'язана з можливістю рятувати життя або втратити їх, надавати підтримку, допомогу і захист, тим більше вона потребує підтримувати високий етичний кодекс і натхнення згори», – сказав Папа Франциск, приймаючи у четвер, 7 листопада 2024 р., делегацію Служби транспорту та матеріального забезпечення Італійської армії, що є родом військ, який спеціалізується на логістиці. Вони прибули на аудієнцію з нагоди 70-річчя проголошення святого Христофора покровителям цього роду військ. За словами Святішого Отця, відрадним є той факт, що військовий корпус захотів мати покровителем святого мученика, який віддав життя задля свідчення Христа. «Це означає, насамперед, що не існує такої професії чи життєвого стану, які не потребують вкорінення в цінностях, у справжніх цінностях, не потребують божественного захисту», – додав він.

Визнати власну не всесильність

Як зауважив Папа, «мати святого покровителя та пишатися цим» означає старатися у служінні батьківщині застосовувати стиль, «який ставить на вершину гідність кожної людини, що є образом Творця». Ознакою цього є «захист найслабших і тих, хто перебуває в небезпеці як через війни, так і через стихійні лиха чи пандемії». Це також означає визнавати, що «навички, почуття обов'язку і самопожертва всіх і кожного з вас, безумовно, необхідні, але на додаток до всього цього потрібно випрошувати з неба те доповнення Благодаті, яке є необхідним для найкращого виконання місій». «Словом, це означає визнання того, що ми не всесильні, що не все в наших руках і що ми потребуємо Божого благословення», – наголосив Наступник святого Петра, дякуючи гостям за усвідомлення важливості та делікатності завдань, пов’язаних із миротворчими зусиллями, а також з наданням допомоги під час подолання наслідків стихійних лих, виконуючи обов’язки цивільної оборони та вирішуючи логістичні питання.

Під знаком служіння

Святіший Отець зазначив, що «пунктуальне, добре координоване та постійне» виконання цієї діяльності має конкретне ім’я, яким є «служіння». Це означає трудитися для спільного блага, «не щадивши сил і не відступаючи перед небезпеками», щоб виконати завдання, яким часто є порятунок людських життів, що може включати жертвування власною неушкодженістю. Служіння, за словами Папи, це те, що дає нам гідність, і це «велика гідність». У цьому контексті промовистим, як додав Наступник святого Петра, є той факт, що чимало колишніх військовослужбовців цього підрозділу, по завершенні активної служби, долучаються до волонтерського служіння.

«Христофор означає “той, хто несе Христа”. Коли ви щоденно не шкодуєте зусиль для функціонування ваших відділів, коли приходите на допомогу населенню, яке потерпає від стихійних лих чи збройних конфліктів, ви, іноді самі того не усвідомлюючи, у певному сенсі втілюєте стиль Христа, Який прийшов, щоб служити, а не щоб Йому служили; таким є Ісус, Який проходив цією землею, надаючи допомогу та зцілюючи всіх», – підсумував Папа.