Папа: вихователі повинні допомогти молоді зростати у внутрішній єдності

Приймаючи богопосвячених осіб і мирян, які наслідуючи приклад святого Хосе Каласанца посвячуються вихованню дітей і підлітків, Папа Франциск поділився думками про те, як харизма, що постала чотири століття тому, може бути актуальною також сьогодні, та що робити, щоб вона була відкритою у майбутнє.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Цілісний виховний стиль – це дуже важливий “харизматичний талант”, який Бог вам довірив, щоб ви якнайкраще використали його для блага всіх», – наголосив Папа Франциск, приймаючи у четвер, 28 листопада 2024 р., представників так званої «Каласанської родини» – ченців і черниць, мирян і мирянок, які належать до чернечих згромаджень та світських товариств, натхнених харизмою святого Хосе Каласанца, засновника Ордену вбогих регулярних клириків побожних шкіл, який жив наприкінці XVI та на початку XVII століття. Зустріч була приурочена до 75-річчя створення цього об’єднання в 1949 році з ініціативи тогочасного генерального настоятеля Ордену Вінсента Томека. У своїй промові Святіший Отець звернув увагу на два аспекти, що сягають початків цієї харизми, які він вважає важливими для майбутнього Каласанської родини. Йдеться про відважну слухняність Провидінню та піклування про інтегральне зростання людської особи.

Не заздалегідь визначені плани, а уважній до Господніх спонук

Папа звернув увагу на те, що святий Хосе Каласанц, який був священником, що походив з аристократичної арагонської сім’ї, прибув до Риму з певними високими дорученнями, але не зволікав із тим, щоб повністю перевернути перспективи й плани свого життя, щоб «посвятитися підліткам вулиці, яких зустрів у місті». І так постали «Побожні школи»: не стільки з огляду на «заздалегідь визначений план з гарантіями», як задля «відваги доброго священника, який піддався тому, щоб його залучили потреби ближнього там, де Господь поставив їх перед ним». «Це є прекрасним, і я хотів би заохотити також і вас зберігати таку ж відкритість і готовність у своїх рішеннях, не прораховуючи занадто багато, долаючи страхи і вагання, особливо перед обличчям багатьох нових форм бідності в наші дні», – сказав Наступник святого Петра, підкреслюючи, що саме завдяки цій вірності своєму корінню вони зможуть підтримувати живою свою харизму, що вимагає також «переглядати схеми та переосмислювати очікування».

Допомагати будувати внутрішню єдність та стосунки з іншими

Переходячи до другого аспекту, Папа нагадав, що великою новизною «Побожних шкіл» святого Хосе було те, що в них убогих дітей разом з правдами віри навчали також загальних предметів, «інтегруючи духовне та інтелектуальне формування». У цьому контексті він повернувся до своєї улюбленої теми про єдність трьох вимірів, якими є розум, серце та руки. За словами Святішого Отця, сьогодні нагальним є допомогти підлітками «зробити цей синтез», допомогти досягнути гармонійну єдність «у собі самих та з іншими посеред світу, який натомість дедалі більше штовхає в напрямку фрагментарності в почуттях і знаннях й індивідуалізму в стосунках». Для цього потрібно «наполягати на так би мовити “нормальних” стосунках, дивлячись один другому у вічі, а не на віртуальних через мобільний телефон».