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ПАПА

Папа заохочує дієцезії вшановувати місцевих святих та свідків віри

Відзначаючи важливість свідчення віри багатьох людей, Святіший Отець закликав місцеві Церкви до пізнання їхнього чеснотливого життя та їх щорічного вшанування на свято посвячення Латеранської базиліки святого Івана в Римі.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 16 листопада 2024 р., опубліковано Лист Папи Франциска щодо спогадування в місцевих Церквах своїх святих, блаженних, праведних і слуг Божих. Святіший Отець закликає дієцезії до конкретних ініціатив вшанування пам’яті тих учнів і учениць Христа, які позначили місцевий християнський шлях й духовність.

Святість, яка надихає

На початку листа Папа пригадує, що у своєму Апостольському напоумленні про святість в сучасному світі «Gaudete et exsultate» він пише про універсальний заклик до святості, яка стосується учня та учениці Христа, про що навчає також ІІ Ватиканський Собор. «Кожен може впізнати в багатьох людях, яких зустрічав на своєму шляху, свідків християнських чеснот, особливо віри, надії та любові: подружжя, які вірно жили своєю любов'ю, будучи відкритим на життя; чоловіків і жінок, які в різних професіях підтримували свої сім'ї та співпрацювали в поширенні Божого Царства; підлітків і молодь, які з ентузіазмом слідували за Ісусом; душпастирів, які через своє служіння виливали дари благодаті на святий Божий люд; богопосвячених осіб, які, живучи євангельськими радами, були живим образом Христа-Нареченого», – пише Святіший Отець.

Папа зазначає, що ми покликані надихатися прикладами святості, серед яких виділяються мученики. Йдеться водночас про тих чоловіків та жінок, героїчні чесноти яких були визнані, а також тих, щодо яких тривають процеси для проголошення їх блаженними чи святими. «Ці процеси показують, наскільки свідчення святості присутнє і в наш час, коли великі свідки віри, які позначили досвід окремих Церков і, водночас запліднили історію, сяють, як зорі (пор. Фил 2,15), – зауважує він. – Всі вони є нашими друзями, нашими попутниками, які допомагають нам повною мірою реалізувати наше хрещальне покликання і показують нам найпрекрасніше обличчя Церкви, яка є святою і матір'ю святих».

Належне вшанування місцевих свідків віри

Святіший Отець пише, що протягом літургійного року Церква публічно вшановує святих і блаженних у заздалегідь встановлені дати і в заздалегідь визначений спосіб. «Однак мені видається важливим, щоб усі місцеві Церкви вшановували пам’ять святих і блаженних, а також праведних і Слуг Божих своїх територій в одну дату, – зазначає він. – Йдеться не про те, щоб вставити нове спогадування у літургійний календар, а про те, щоб просувати відповідними ініціативами поза літургією або згадувати під час неї, наприклад, під час проповіді чи в інший час, який вважатимемо доречним, ті постаті, які позначили місцевий християнський шлях і духовність».

Відтак Папа закликає місцеві Церкви, починаючи з наступного Ювілею 2025 року, щороку 9 листопада, на свято посвячення Латеранської базиліки святого Івана в Римі, згадувати та вшановувати ці святі постаті. «Це дозволить окремим дієцезіальним спільнотам наново відкрити або увіковічнити пам'ять про надзвичайних учнів Христа, які залишили живий знак присутності воскреслого Господа і досі є надійними провідниками в нашій спільній дорозі до Бога, оберігаючи та підтримуючи нас», – пише Святіший Отець. Відтак він зазначає, що з цією метою Єпископські Конференції можуть з часом розробити та запропонувати свої душпастирські вказівки та орієнтири.

17 листопада 2024, 09:57

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