Папа привітав католиків Естонії зі сторіччям територіальної структури місцевої Церкви

У листі з нагоди сторіччя Апостольської адміністратури Естонії, яку Папа Франциск підніс до статусу Талліннської дієцезії, Святіший Отець заохочує зберегти плідну спадщину попередників та звертає увагу на поточну ситуацію в Європі, заохочуючи об’єднувати зусилля на підтримку біженців.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Читай також 26/09/2024 Католицька Церква в Естонії піднесена до рівня дієцезії Першим правлячим єпископом Талліннської дієцезії Папа Франциск призначив дотеперішнього Апостольського Адміністратора преосвященного Філіпа Журдана.

«Ця важлива віха у вашій історії знаменує століття непохитної вірності католицькій вірі, яка дала змогу цій невеликій, але живій Церкві бути джерелом співчуття та духовної поживи для великої кількості чоловіків і жінок по всій країні. Водночас, цей ювілей є пам'яткою непохитної надії та довіри до Господа протягом десятиліть страждань, окупації та утисків», – пише Папа Франциск у листі на імʼя Преосвященного Філіппе Журдана, Таллінського єпископа, з нагоди сторіччя утворення Апостольської адміністратури Естонії, яка 26 вересня 2024 року була піднесена до статусу Талліннської дієцезії.

Плідний засів попередників

Згадуючи про свою Апостольську подорож в Естонію у вересні 2018 року та запевняючи в своїй духовній близькості, Святіший Отець приєднується до місцевих вірних у подяці Всемогутньому Богові «за приклад віри мужніх і стійких попередників, які відіграли важливу роль у плеканні та підтримці католицької спільноти в Естонії». «В особливий спосіб, – пише Святіший Отець, – згадую Слугу Божого Архиєпископа Едуарда Профітліча, чиє свідчення Христа та стійкість у тому, щоб залишатися поруч зі своєю паствою, аж до пролиття власної крові, посіяли насіння, яке досі приносить плоди». Папа висловлює впевненість у тому, що «ця чудова спадщина віри та милосердної любові», якою характеризується ці дієцезія, «заохочуватиме нинішнє покоління священників, богопосвячених осіб та мирян до подальшого зростання в радісному місіонерському учнівстві». «Нехай же це сторіччя стане нагодою для духовного оновлення на вашій землі, запаливши оновлене почуття ревності в євангелізації, особливо серед молоді», – побажав він.

Простягнути руку допомоги біженцям і потребуючим

Наступник святого Петра висловив сподівання, що «оскільки католики Естонії прагнуть будувати суспільство, засноване на мирі, справедливості, солідарності та гідності кожної людини», вони «дедалі більше співпрацюватимуть з вірними інших християнських конфесій задля спільного свідчення Божих обітниць». «Це особливо важливо в контексті сьогоднішньої війни в Європі, яка є джерелом глибокої тривоги і трагічно перегукується з похмурими моментами минулого», – пише він, заохочуючи естонських християн бути «красномовним знаком постійного уповання на Боже провидіння», що спонукає «разом з усіма людьми доброї волі простягнути руку дружби біженцям і найбільш вразливим серед наших братів і сестер». «Нехай же Христос, Князь миру, благословить вас своїми дарами витривалості, братерської єдності та злагоди», – побажав Святіший Отець.