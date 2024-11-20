Папа: блаженний Карло Акутіс наступного року буде проголошений святим

Завершуючи середову зустріч з паломниками, Святіший Отець розповів про нові ініціативи щодо захисту прав дітей, дату зарахування двох блаженних до лику святих, а також закликав до розбудови Божого Царства любові й миру.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У середу, 20 листопада 2024 р., наприкінці Загальної аудієнції Папа Франциск оголосив про Всесвітню зустріч за права дитини та дату зарахування до лику святих блаженних Карла Акутіса та П’єра Джорджо Фрассаті, які померли у молодому віці.

Захистити гідність дітей

Пригадуючи про Міжнародний день захисту прав дітей, Святіший Отець анонсував, що 3 лютого 2025 року у Ватикані, за участю багатьох дітей, відбудеться Всесвітня зустріч з прав дитини під назвою: «Любімо та захищаймо їх». «Це буде можливість визначити нові способи врятувати й захистити мільйони дітей, які досі не мають прав, живуть у небезпечних умовах, зазнають експлуатації та насильства, а також страждають від драматичних наслідків воєн», – сказав він. Відтак Папа привітав групу присутніх дітей, які готують це відзначення. Діти обмінялися з ним теплими словами та зробили спільне фото.

Наступна новина стосувалася зарахування наступного року до лику святих двох італійських блаженних – Карла Акутіса та П’єра Джорджо Фрассаті, які в своєму молодечому віці давали вагоме свідчення віри у Христа. Зокрема, Святіший Отець повідомив, що канонізація Карла Акутіса відбудеться під час заходів з нагоди Дня захисту дітей, які проводитимуться протягом 25-27 квітня, а блаженного П’єра Фрасааті – в День молоді, який пройде з 28 липня по 3 серпня 2025 року.

Дві майбутні урочистості

Привітавши молодь, хворих, похилих віком і молодят, Папа пригадав про урочистість Христа, Царя Всесвіту, що припадає на неділю, 24 листопада, запросивши всіх розпізнати Господню присутність у своєму житті, «щоб брати участь у розбудові Його Царства любові та миру».

Також він зазначив, що літургійний спомин Введення в храм Пресвятої Богородиці, який припадає на 21 листопада, є Днем молитви за тих, хто живе в молитві (Pro Orantibus), присвячуючи себе богопосвяченому контеплятивному життю. «Нехай затворницьким монастирям не бракує необхідної духовної та матеріальної підтримки церковної спільноти», – побажав Святіший Отець, уділивши відтак благословення на завершення загальної аудієнції.