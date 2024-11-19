Через лист до нунція Папа звернувся до багатостраждального українського народу

Папа Франциск надіслав лист до архиєпископа Вісвальдаса Кульбокаса, Апостольського Нунція в Україні, з нагоди 1000 днів від початку повномасштабної війни проти України.

Публікуємо переклад тексту листа Папи Франциска, надісланого на ім’я Апостольського Нунція в Україні архиєпископа Вісвальдаса Кульбокаса.

Дорогий Брате,

через цей лист, який я адресую тобі як своєму представнику в любій і багатостраждальній Україні, я хочу обійняти всіх її громадян, де б вони не перебували.

Нагодою для цього є сповнення тисячі днів широкомасштабної військової агресії, від якої страждають українці. Я добре розумію, що жодне людське слово не здатне захистити їхнє життя від щоденних обстрілів, ані втішити тих, хто оплакує загиблих, не може вилікувати поранених, чи повернути додому дітей, не здатне звільнити полонених, пом'якшити суворі наслідки зими, не може відновити справедливість і мир. Ми би хотіли, щоб саме це слово – МИР – на жаль, забуте сучасним світом, лунало в родинах, помешканнях і на площах дорогої нам України. На жаль, принаймні поки що, це не так!

Ці мої слова, однак, не є просто словами, хоча й сповненими солідарності, але, як я це роблю від початку вторгнення в цю країну, гарячим благанням до Бога, єдиного джерела життя, надії та мудрості, щоб Він навернув серця і вчинив їх здатними стати на шлях діалогу, примирення та злагоди.

Знаю, що кожного ранку, о дев’ятій годині, під час «всеукраїнської хвилини мовчання» українці з болем згадують численні жертви, спричинені війною, дітей і дорослих, мирних мешканців і військових, а також полонених, які часто опиняються в умовах, гідних осуду. Я доєднуюся до них, щоб був сильнішим крик, який підноситься до Неба, звідки приходить допомога: «Допомога моя від Господа, що створив небо і землю» (Пс. 121).

Нехай Господь утішить наші серця і зміцнить надію на те, що, збираючи всі пролиті сльози, за які вимагатиме звіт, Він залишається поруч з нами навіть тоді, коли людські зусилля здаються марними, а дії – недостатніми.

З вірою у те, що Бог скаже останнє слово щодо цієї величезної трагедії, я благословляю весь український народ, починаючи від єпископів і священиків, з якими ти, дорогий Брате, залишався поруч із синами і дочками цього народу протягом усіх цих тисячі днів страждань.

З Ватикану, 19 листопада 2024 року

Папа Франциск