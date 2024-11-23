Папа Франциск 15 грудня здійснить візит на Корсику

Одноденна подорож пов’язана з конгресом про народну побожність Середземномор’я, що відбуватиметься у адміністративному центрі Корсики.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Папа Франциск втретє ступить на територію Франції, але це знову не буде Апостольська подорож в країну, а візит до конкретного місця, вдруге для участі в заході, присвяченому Середземномор’ю. В суботу, 23 листопада 2024 р. Директор Ватиканського пресцентру повідомив:

«Приймаючи запрошення цивільної та церковної влади країни, Папа Франциск здійснить 15 грудня Апостольську подорож до Аяччо з нагоди завершення Конгресу “Народна побожність Середземномор'я" (La religiosité populaire en Méditerranée)».

Нагадаємо, що в листопаді 2014 року Папа Франциск здійснив візит до європейських міжнародних інституцій, що мають свій осідок у Страсбурзі, а минулого року у вересні побував у Марселі, де приєднався до учасників третього заходу в рамках «Середземноморських зустрічей». Тепер же метою його візиту є адміністративний центр Корсики, де місцева дієцезія організовує конгрес, присвячений народній набожності, що є темою, близькою теперішньому Наступникові святого Петра, який часто торкається її у своїх документах та виступах. Конгрес відбуватиметься в суботу й неділю 14 і 15 грудня. Папа Франциск стане першим Папою, який ступить на Корсику.

кардинал Франсуа-Ксавʼє Бустільйо, Архиєпископ Аяччо презентує логотип візиту

Гасло і логотип подорожі

На логотипі подорожі, тло якого повністю синьо-зелене, що символізує море, у верхньому лівому куті за допомогою вертикальних синіх ліній стилізовано Корсику. Найвища лінія завершується хрестом, що символізує віру в Христа, і переплетена з жовтою лінією, що спускається згори, – алюзією на Святого Духа. Праворуч від стилізованого острова, в тому ж жовтому кольорі, кольорі світла і Святого Престолу, бачимо напис корсиканською мовою «Папа Франциск на Корсиці», а під ним, білим кольором, девіз Апостольської подорожі «Jésus passa en faisant le bien» (Ді 10,38), що взятий із проповіді святого Петра, записаної в Діяннях Апостолів: «Ісус прийшов, добро творячи». У контексті цієї подорожі гасло говорить про Наступника святого Петра, який відвідує Церкву на Корсиці, як Пастир серед Божого люду. У нижній частині розміщено силует Матері Божої, Королеви Корсики, виконаний у тому ж блакитному кольорі, що й стилізований острів, а поряд вказана дата Папського візиту.

Програма подорожі

Святіший Отець відлетить з римського міжнародного аеропорту Фюмічіно о 7:45 місцевого часу й після годинного перельоту приземлиться в міжнародному аеропорту Аяччо, де відбудеться офіційна зустріч. У місцевому палаці конгресів і виставок о 10:15 за участі Папи відбудеться заключна сесія конгресу про народну побожність, після якої Святіший Отець помолиться молитву «Ангел Господній» в катедральному соборі Внебовзятої Діви Марії разом з єпископами, священниками, дияконами, богопосвяченими особами та семінаристами. Пополудні, о 15:30 місцевого часу, Папа відслужить Святу Месу на площі Аустерліца, по завершенні якої від’їде до аеропорту, де запланована зустріч з Президентом Франції та церемонія прощання.