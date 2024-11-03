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ПАПА

Папа: коли Господь прийде, то запитуватиме насамперед про любов

Зустрічаючись із паломниками у першу неділю листопада, Папа Франциск нагадав про те, що найважливішим у християнському житті є не зовнішні практики, а готовність нашого серця відкриватися на Бога і на ближнього.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Яка заповідь є першою з усіх?» – запитав одного разу якийсь книжник Ісуса, на що Той відповів, поєднавши два фундаментальні аспекти Мойсеєвого закону: «Любитимеш Господа Бога твого» та «любитимеш ближнього». Коментуючи уривок з Євангелії від Марка, в якому розповідається про цей діалог, перед проказуванням молитви «Ангел Господній», Папа Франциск пояснив, що книжник, запитуючи про першу заповідь, шукає «основи всіх заповідей», оскільки євреї мали багато приписів, а тому дискутувати про те, яка заповідь є найбільшою, що є підвалинами.

«Це питання є важливим також і для нас, для нашого життя і для подорожі нашої віри. Ми теж іноді почуваємося розгубленими в багатьох речах і запитуємо себе: але, врешті-решт, що є найважливішим з усього? Де знайти центр мого життя, моєї віри?» – сказав Святіший Отець, промовляючи з вікна «Апостольського палацу» у Ватикані. За його словами, Ісус дає відповідь на це запитання, «поєднуючи ці дві заповіді, які є головними», любов до Бога і любов до ближнього, що «є серцевиною нашої віри».

Джерело усього – любов

Як підкреслив Наступник святого Петра, «всі ми потребуємо повернення до серця життя та віри». Й Ісус говорить нам, що «джерелом усього є любов» і що «ми ніколи не повинні відокремлювати Бога від людини». «Господь каже учневі в усі часи: у твоїй мандрівці важливими є не зовнішні практики, такі як жертвопринесення та всепалення, а налаштування серця, з яким ти відкриваєшся на Бога і на братів та сестер у любові. Браття й сестри, ми можемо робити багато речей, але робити їх лише для себе і без любові, з розсіяним серцем або із закритим серцем, і це не діє», – сказав Папа, закликаючи не забувати про те, що коли Господь прийде, «то запитуватиме насамперед про любов: як ти любив?». Тому, за його словами, «важливо зафіксувати у серці найважливішу заповідь», тобто, любов до Бога та до ближнього, і під час щоденного іспиту сумління запитувати себе: «Чи любов до Бога і до ближнього перебуває в центрі мого життя?». «Нехай же Пречиста Діва Марія, Яка носила Божий закон закарбованим у своєму непорочному серці, допоможе нам любити Господа та ближніх», – побажав Святіший Отець, розпочавши проказування молитви «Ангел Господній».

03 листопада 2024, 12:20

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

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Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.