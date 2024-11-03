Папа: коли Господь прийде, то запитуватиме насамперед про любов

Зустрічаючись із паломниками у першу неділю листопада, Папа Франциск нагадав про те, що найважливішим у християнському житті є не зовнішні практики, а готовність нашого серця відкриватися на Бога і на ближнього.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Яка заповідь є першою з усіх?» – запитав одного разу якийсь книжник Ісуса, на що Той відповів, поєднавши два фундаментальні аспекти Мойсеєвого закону: «Любитимеш Господа Бога твого» та «любитимеш ближнього». Коментуючи уривок з Євангелії від Марка, в якому розповідається про цей діалог, перед проказуванням молитви «Ангел Господній», Папа Франциск пояснив, що книжник, запитуючи про першу заповідь, шукає «основи всіх заповідей», оскільки євреї мали багато приписів, а тому дискутувати про те, яка заповідь є найбільшою, що є підвалинами.

«Це питання є важливим також і для нас, для нашого життя і для подорожі нашої віри. Ми теж іноді почуваємося розгубленими в багатьох речах і запитуємо себе: але, врешті-решт, що є найважливішим з усього? Де знайти центр мого життя, моєї віри?» – сказав Святіший Отець, промовляючи з вікна «Апостольського палацу» у Ватикані. За його словами, Ісус дає відповідь на це запитання, «поєднуючи ці дві заповіді, які є головними», любов до Бога і любов до ближнього, що «є серцевиною нашої віри».

Джерело усього – любов

Як підкреслив Наступник святого Петра, «всі ми потребуємо повернення до серця життя та віри». Й Ісус говорить нам, що «джерелом усього є любов» і що «ми ніколи не повинні відокремлювати Бога від людини». «Господь каже учневі в усі часи: у твоїй мандрівці важливими є не зовнішні практики, такі як жертвопринесення та всепалення, а налаштування серця, з яким ти відкриваєшся на Бога і на братів та сестер у любові. Браття й сестри, ми можемо робити багато речей, але робити їх лише для себе і без любові, з розсіяним серцем або із закритим серцем, і це не діє», – сказав Папа, закликаючи не забувати про те, що коли Господь прийде, «то запитуватиме насамперед про любов: як ти любив?». Тому, за його словами, «важливо зафіксувати у серці найважливішу заповідь», тобто, любов до Бога та до ближнього, і під час щоденного іспиту сумління запитувати себе: «Чи любов до Бога і до ближнього перебуває в центрі мого життя?». «Нехай же Пречиста Діва Марія, Яка носила Божий закон закарбованим у своєму непорочному серці, допоможе нам любити Господа та ближніх», – побажав Святіший Отець, розпочавши проказування молитви «Ангел Господній».