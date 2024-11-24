Папа: слухання Господа – світло для нашого серця та нашого життя

Перед проказуванням молитви «Ангел Господній» в неділю Христа Царя Папа Франциск поділився думками про значення слів «цар» і «світ», які чуємо в діалозі між Ісусом та Пилатом. Після молитви він назвав точні дати канонізації блеженних Карла Акутіса та Пʼєрджорджо Фрассаті.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Після Святої Меси в базиліці Святого Петра з нагоди XXXIX Світового дня молоді, Папа Франциск у неділю Христа Царя, 24 листопада 2024 р., вдруге зустрівся з вірними опівдні, щоб помолитися разом молитву «Ангел Господній». промовляючи з вікна Апостольського палацу до всіх, хто зібрався на площі Святого Петра, він поділився деякими думками про подію, яку описує святий Іван, розповідаючи про те, як Ісус був виданий Пилатові на суд, і в діалозі між ними «набувають нового сенсу» два слова: «цар» і «світ».

Царство істини

«Ти Цар Юдейський?» – запитує Пилат Ісуса. Як зауважив Святіший Отець, прокуратор думає з точки зору імперського функціонера, хоче зрозуміти, чи людина, яка перед ним, становить якусь загрозу для нього, і царем для нього є хтось, «хто командує своїми підлеглими». Ісус же відповідає ствердно, що Він – цар, але в інший спосіб. «Ісус – цар, але як свідок: Він – Той, Хто говорить Істину. Царська влада Ісуса, втіленого Слова, полягає в Його істинному та дієвому слові, що перетворює світ», – пояснив Наступник святого Петра.

Новий світ

Таким чином виходить на яв другий аспект, тобто, світ. Для Пилата, як зауважив Папа, світ – це «місце, де сильний перемагає слабкого». Ісус же є Царем, але Його царство «не від цього світу». Бо світ Ісуса – це новий, вічний світ, «який Бог приготовляє для всіх, віддаючи своє життя задля нашого спасіння». Це «небесне царство», яке Ісус приносить на землю, «виливаючи благодать та істину».

Відкритися на істину

«Браття й сестри, Ісус промовляє до Пилата з дуже близької відстані, але той залишається відстороненим від Нього, бо живе в іншому світі. Пилат не відкривається на істину, хоча вона стоїть перед ним. Він розп'яв Ісуса і наказав написати на хресті: “Цар Юдейський”, але не розуміючи значення цих слів. Проте Христос прийшов у світ, цей світ: хто від істини, той слухає Його голос. Це голос Царя всесвіту, який нас спасає», – сказав Святіший Отець, підкреслюючи, що слухання Господа «стає світлом для нашого серця та нашого життя».

Оплески для блаженних

Після проказування молитви «Ангел Господній» Папа Франциск згадав про те, що напередодні в Барселоні були беатифіковані о. Ґаєтà Клаузельяс і мирянин Антоні Торт, вбиті з ненависті до віри 1936 року в Іспанії. «Дякуймо Богові за великий дар цих зразкових свідків Христа та Євангелія», – сказав Святіший Отець, закликавши привітати блаженних новомучеників оплесками.

З окремими словами заохочення Папа звернувся до делегацій португальської та корейської молоді, які прибули до Риму з нагоди передачі символів Світових днів молоді в контексті відзначення цього Дня на місцевому рівні. Двоє представників корейської делегації були поруч із ним. З огляду на це Святіший Отець доповнив інформацію, якою поділився під час загальної аудієнції попередньої середи: «Як я вже оголосив, – сказав він, – 27 квітня наступного року, в контексті Ювілею підлітків, я проголошу блаженного Карло Акутіса святим. Крім того, отримавши від Дикастерії у справах визнання святих інформацію про те, що процес дослідження справи блаженного П'єра Джорджо Фрассаті наближається до позитивного завершення, я планую канонізувати його 3 серпня наступного року під час Ювілею молоді, після того, як отримаю висновок кардиналів. Привітаймо оплесками майбутніх нових святих».