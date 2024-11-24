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2024.11.24 Angelus 2024.11.24 Angelus   (Vatican Media)
ПАПА

Папа: слухання Господа – світло для нашого серця та нашого життя

Перед проказуванням молитви «Ангел Господній» в неділю Христа Царя Папа Франциск поділився думками про значення слів «цар» і «світ», які чуємо в діалозі між Ісусом та Пилатом. Після молитви він назвав точні дати канонізації блеженних Карла Акутіса та Пʼєрджорджо Фрассаті.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Після Святої Меси в базиліці Святого Петра з нагоди XXXIX Світового дня молоді, Папа Франциск у неділю Христа Царя, 24 листопада 2024 р., вдруге зустрівся з вірними опівдні, щоб помолитися разом молитву «Ангел Господній». промовляючи з вікна Апостольського палацу до всіх, хто зібрався на площі Святого Петра, він поділився деякими думками про подію, яку описує святий Іван, розповідаючи про те, як Ісус був виданий Пилатові на суд, і в діалозі між ними «набувають нового сенсу» два слова: «цар» і «світ».

Царство істини

«Ти Цар Юдейський?» – запитує Пилат Ісуса. Як зауважив Святіший Отець, прокуратор думає з точки зору імперського функціонера, хоче зрозуміти, чи людина, яка перед ним, становить якусь загрозу для нього, і царем для нього є хтось, «хто командує своїми підлеглими». Ісус же відповідає ствердно, що Він – цар, але в інший спосіб. «Ісус – цар, але як свідок: Він – Той, Хто говорить Істину. Царська влада Ісуса, втіленого Слова, полягає в Його істинному та дієвому слові, що перетворює світ», – пояснив Наступник святого Петра.

Новий світ

Таким чином виходить на яв другий аспект, тобто, світ. Для Пилата, як зауважив Папа, світ – це «місце, де сильний перемагає слабкого». Ісус же є Царем, але Його царство «не від цього світу». Бо світ Ісуса – це новий, вічний світ, «який Бог приготовляє для всіх, віддаючи своє життя задля нашого спасіння». Це «небесне царство», яке Ісус приносить на землю, «виливаючи благодать та істину».

Відкритися на істину

«Браття й сестри, Ісус промовляє до Пилата з дуже близької відстані, але той залишається відстороненим від Нього, бо живе в іншому світі. Пилат не відкривається на істину, хоча вона стоїть перед ним. Він розп'яв Ісуса і наказав написати на хресті: “Цар Юдейський”, але не розуміючи значення цих слів. Проте Христос прийшов у світ, цей світ: хто від істини, той слухає Його голос. Це голос Царя всесвіту, який нас спасає», – сказав Святіший Отець, підкреслюючи, що слухання Господа «стає світлом для нашого серця та нашого життя».

Оплески для блаженних

Після проказування молитви «Ангел Господній» Папа Франциск згадав про те, що напередодні в Барселоні були беатифіковані о. Ґаєтà Клаузельяс і мирянин Антоні Торт, вбиті з ненависті до віри 1936 року в Іспанії. «Дякуймо Богові за великий дар цих зразкових свідків Христа та Євангелія», – сказав Святіший Отець, закликавши привітати блаженних новомучеників оплесками.

З окремими словами заохочення Папа звернувся до делегацій португальської та корейської молоді, які прибули до Риму з нагоди передачі символів Світових днів молоді в контексті відзначення цього Дня на місцевому рівні. Двоє представників корейської делегації були поруч із ним. З огляду на це Святіший Отець доповнив інформацію, якою поділився під час загальної аудієнції попередньої середи: «Як я вже оголосив, – сказав він, – 27 квітня наступного року, в контексті Ювілею підлітків, я проголошу блаженного Карло Акутіса святим. Крім того, отримавши від Дикастерії у справах визнання святих інформацію про те, що процес дослідження справи блаженного П'єра Джорджо Фрассаті наближається до позитивного завершення, я планую канонізувати його 3 серпня наступного року під час Ювілею молоді, після того, як отримаю висновок кардиналів. Привітаймо оплесками майбутніх нових святих».

24 листопада 2024, 13:42

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

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Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.