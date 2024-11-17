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ПАПА

Папа: довіритися Євангелію, що містить обітницю спасіння та вічності

Коментуючи євангельський уривок, в якому Ісус провіщає свій другий прихід, Папа Франциск підкреслив, що йдеться не стільки про кінець світу, як про новий початок у майбутньому життя та радості, яке для нас приготував Господь.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«В ті дні, після великого горя, сонце померкне, і місяць не дасть свого світла», – говорить Ісус, слова Якого записав святий євангелист Марко. Як зауважив Папа Франциск перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у неділю, 17 листопада 2024 р., маючи перед собою такі страждання, багато людей можуть подумати про кінець світу, але Господь використовує цю нагоду, щоб запропонувати іншу перспективу: «Небо й земля проминуть, а мої слова не проминуть». Промовляючи до паломників і римлян, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, Святіший Отець заохотив замислитися над цими двома аспектами: те, що промине і те, що залишиться.

Минущість дійсності цього світу

Як зазначив Наступник святого Петра, в деяких життєвих обставинах, особливо тоді, коли переживаємо кризу чи досвід падіння, або ж коли бачимо навколо себе біль, спричинений війнами, насильством, стихійними лихами, то з’являється відчуття, «що все прямує до кінця, і що навіть найкращі речі минають». «Кризи і невдачі, якими б болючими вони не були, важливі, бо вчать нас віддавати всьому належне, не прив'язуватися серцем до реалій цього світу, бо вони пройдуть: їм судилося зникнути», – підкреслив він.

Новий сенс

Водночас, вів далі Папа, Ісус говорить про те, що залишається: все минає, але навіки залишаються Його слова. «Таким чином, Він заохочує нас довіритися Євангелію, яке містить обітницю спасіння і вічності, і більше не жити під страхом смерті», – сказав Святіший Отець, наголошуючи, що в той час, як усе минає, залишається Христос, в Якому «одного дня наново віднайдемо речі та людей, які проминули і які супроводжували нас у земному житті».

«У світлі цієї обітниці воскресіння кожна реальність набуває нового сенсу: все вмирає, і ми теж колись помремо, але ми не втратимо нічого з того, що побудували і любили, бо смерть стане початком нового життя», – мовив Наступник святого Петра, підкреслюючи, що серед скорботи, криз і невдач «Євангеліє заохочує нас дивитися на життя та історію без страху втратити те, що закінчується, а з радістю за те, що залишається: не забуваймо, що Бог готує для нас майбутнє життя і радості».

17 листопада 2024, 12:06

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

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Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.