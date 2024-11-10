Папа: Ісус прикладом і словом навчає, що влада – це самопожертва і служіння

Пересторога від лицемірства та правильне розуміння влади за прикладом Ісуса були в центрі уваги недільних роздумів Папи.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Стережіться книжників», – чуємо з уст Ісуса, Який, промовляючи до натовпу, викриває лицемірну поведінку деяких із них. Коментуючи відповідний уривок з Євангелії від Марка перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у неділю, 10 листопада 2024 р., Папа Франциск пояснив, що книжники виконували важливе завдання: вони читали, переписували та інтерпретували Писання. Через це вони втішалися великою пошаною, але часто їхня поведінка не відповідала тому, чого вони навчали.

Поведінка корумпованих

«Замість того, щоб використати відведену їм роль для служіння іншим, вони перетворили її на інструмент зарозумілості та маніпуляції. Вони дивилися на інших згори. І траплялося, що також молитва для них ризикувала перестати бути моментом зустрічі з Господом, а стати приводом для хизування респектабельністю та удаваною побожністю, корисною для привернення уваги людей і здобуття суспільної підтримки», – сказав Святіший Отець, зауваживши, що це була «поведінка корумпованих», яка підтримувала «релігійну та суспільну систему, в якій було нормальним здобувати користь за рахунок інших, особливо найбільш беззахисних, чинячи несправедливість та гарантуючи собі безкарність».

Інший стиль влади

Саме таких людей, як зауважив Папа, Ісус закликає остерігатися та не наслідувати їхню поведінку. «Ба більше, своїм словом і прикладом, як знаємо, він навчає зовсім інших речей про владу», – підкреслив Наступник святого Петра, вказуючи на те, що Ісус говорить про владу як про самопожертву та смиренне служіння, Він «заохочує тих, хто наділений нею, дивитися на інших зі своєї позиції влади не для того, щоби принижувати їх, але щоб допомагати підвестися, даючи їм надію та допомогу».

«Нехай же Пречиста Діва Марія допоможе нам боротися зі спокусою лицемірства в собі – Ісус називав їх: «Лицеміри», лицемірство є великою спокусою, – і нехай допоможе творити добро без показності й у простоті», – побажав Святіший Отець, розпочавши проказування молитви «Ангел Господній».

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