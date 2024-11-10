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2024.11.10 Angelus 2024.11.10 Angelus  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
ПАПА

Папа: Ісус прикладом і словом навчає, що влада – це самопожертва і служіння

Пересторога від лицемірства та правильне розуміння влади за прикладом Ісуса були в центрі уваги недільних роздумів Папи.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Стережіться книжників», – чуємо з уст Ісуса, Який, промовляючи до натовпу, викриває лицемірну поведінку деяких із них. Коментуючи відповідний уривок з Євангелії від Марка перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у неділю, 10 листопада 2024 р., Папа Франциск пояснив, що книжники виконували важливе завдання: вони читали, переписували та інтерпретували Писання. Через це вони втішалися великою пошаною, але часто їхня поведінка не відповідала тому, чого вони навчали.

Поведінка корумпованих

«Замість того, щоб використати відведену їм роль для служіння іншим, вони перетворили її на інструмент зарозумілості та маніпуляції. Вони дивилися на інших згори. І траплялося, що також молитва для них ризикувала перестати бути моментом зустрічі з Господом, а стати приводом для хизування респектабельністю та удаваною побожністю, корисною для привернення уваги людей і здобуття суспільної підтримки», – сказав Святіший Отець, зауваживши, що це була «поведінка корумпованих», яка підтримувала «релігійну та суспільну систему, в якій було нормальним здобувати користь за рахунок інших, особливо найбільш беззахисних, чинячи несправедливість та гарантуючи собі безкарність».

Інший стиль влади

Саме таких людей, як зауважив Папа, Ісус закликає остерігатися та не наслідувати їхню поведінку. «Ба більше, своїм словом і прикладом, як знаємо, він навчає зовсім інших речей про владу», – підкреслив Наступник святого Петра, вказуючи на те, що Ісус говорить про владу як про самопожертву та смиренне служіння, Він «заохочує тих, хто наділений нею, дивитися на інших зі своєї позиції влади не для того, щоби принижувати їх, але щоб допомагати підвестися, даючи їм надію та допомогу».

«Нехай же Пречиста Діва Марія допоможе нам боротися зі спокусою лицемірства в собі – Ісус називав їх: «Лицеміри», лицемірство є великою спокусою, – і нехай допоможе творити добро без показності й у простоті», – побажав Святіший Отець, розпочавши проказування молитви «Ангел Господній».

Оплески для блаженного

Після молитви, уділився прочанам своє благословення, Папа Франциск скерував думку до Севільї в Іспанії, де напередодні відбулася беатифікація священника Хосе Торреса Падільї, співзасновника Згромадження Сестер Товариства Хреста. «Він жив в Іспанії XIX столітті та відзначився як священник-сповідник і духовний провідник, засвідчуючи велике милосердя до потребуючих. Нехай же його приклад насамперед підтримує священників у їхньому служінні», – сказав Святіший Отець, закликавши привітати нового блаженного оплесками.

10 листопада 2024, 12:08

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

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Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.