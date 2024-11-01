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2024.11.01 Angelus 2024.11.01 Angelus  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
ПАПА

Папа: святі – це свідки світлих шляхів, які можливі також і для нас

Про святість як про Божий дар і як нашу відповідь на Його пропозицію говорив Папа Франциск, зустрічаючись із паломниками в урочистість Усіх святих.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Сьогодні, в урочистість Усіх святих, Ісус в Євангелії проголошує посвідчення особи християнина – Блаженства, що є також дорогою святості», – сказав Папа Франциск, промовляючи з вікна Апостольського палацу до римлян, паломників і туристів, які у п’ятницю, 1 листопада 2024 р., зібралися на площі Святого Петра у Ватикані на молитву «Ангел Господній». Як зауважив Святіший Отець, в блаженствах Ісус показує нам шлях любові, яким Він перший пройшов, ставши людиною, і який для нас є одночасно Божим даром і нашою відповіддю.

Божий дар

Щодо першого, то Папа зазначив, що дорога святості – це Божий дар, бо саме Бог освячує. Тому саме в Господа ми просимо, щоб зробив нас святими, щоб «зробив наше серце схожим до свого». «Своєю благодаттю Він нас зціляє та визволяє від усього того, що стає на заваді, щоб ми любили так, як Він нас любить», – сказав Святіший Отець, цитуючи блаженного Карла Акутіса, який казав, що у нас завжди «було менше “я”, щоб вивільняти простір для Бога».

Наша відповідь

Далі Наступник святого Петра зазначив, що Небесний Отець «пропонує нам свою святість, але не нав’язує її силою». Він дає нам «відчути її смак та побачити красу», але далі чекає на нашу відповідь. «Він залишає нам свободу слідувати за Його добрими натхненнями, залучатися до Його проектів, наслідувати Його почуття, стаючи, як Він навчав нас, на служіння іншим, з дедалі більш універсальною, відкритою і зверненою до всіх, до цілого світу любов'ю», – зазначив Папа.

Сформовані блаженствами

Все це, як підкреслив далі Святіший Отець, втілюється в житті святих, також і наших сучасників. Він згадав, зокрема, святих Максиміліана Кольбе, Терезу з Калькутти, Оскара Ромеро. «І так ми можемо скласти список багатьох святих: тих, яких ми вшановуємо на вівтарях, та інших, яких мені подобається називати «сятими по сусідству», буденними, прихованими святими, які живуть своїм щоденним християнським життям. Брати і сестри, як же багато прихованої святості є в Церкві! Ми впізнаємо багатьох братів і сестер, сформованих Блаженствами: убогих, лагідних, милосердних, голодних і спраглих справедливості, миротворців. Це люди “повні Бога”, які не можуть залишатися байдужими до потреб ближнього; вони – свідки світлих шляхів, які можливі також і для нас», – сказав Папа, заохочуючи замислитися над тим, чи просимо на молитві про дар святості й чи докладаємо зусилля, щоб практикувати блаженства. «Нехай же Пресвята Марія, Цариця всіх святих, допоможе нас зробити наше життя дорогою святості», – побажав він.

01 листопада 2024, 12:27

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

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Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.