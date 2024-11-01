Папа: святі – це свідки світлих шляхів, які можливі також і для нас

Про святість як про Божий дар і як нашу відповідь на Його пропозицію говорив Папа Франциск, зустрічаючись із паломниками в урочистість Усіх святих.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Сьогодні, в урочистість Усіх святих, Ісус в Євангелії проголошує посвідчення особи християнина – Блаженства, що є також дорогою святості», – сказав Папа Франциск, промовляючи з вікна Апостольського палацу до римлян, паломників і туристів, які у п’ятницю, 1 листопада 2024 р., зібралися на площі Святого Петра у Ватикані на молитву «Ангел Господній». Як зауважив Святіший Отець, в блаженствах Ісус показує нам шлях любові, яким Він перший пройшов, ставши людиною, і який для нас є одночасно Божим даром і нашою відповіддю.

Божий дар

Щодо першого, то Папа зазначив, що дорога святості – це Божий дар, бо саме Бог освячує. Тому саме в Господа ми просимо, щоб зробив нас святими, щоб «зробив наше серце схожим до свого». «Своєю благодаттю Він нас зціляє та визволяє від усього того, що стає на заваді, щоб ми любили так, як Він нас любить», – сказав Святіший Отець, цитуючи блаженного Карла Акутіса, який казав, що у нас завжди «було менше “я”, щоб вивільняти простір для Бога».

Наша відповідь

Далі Наступник святого Петра зазначив, що Небесний Отець «пропонує нам свою святість, але не нав’язує її силою». Він дає нам «відчути її смак та побачити красу», але далі чекає на нашу відповідь. «Він залишає нам свободу слідувати за Його добрими натхненнями, залучатися до Його проектів, наслідувати Його почуття, стаючи, як Він навчав нас, на служіння іншим, з дедалі більш універсальною, відкритою і зверненою до всіх, до цілого світу любов'ю», – зазначив Папа.

Сформовані блаженствами

Все це, як підкреслив далі Святіший Отець, втілюється в житті святих, також і наших сучасників. Він згадав, зокрема, святих Максиміліана Кольбе, Терезу з Калькутти, Оскара Ромеро. «І так ми можемо скласти список багатьох святих: тих, яких ми вшановуємо на вівтарях, та інших, яких мені подобається називати «сятими по сусідству», буденними, прихованими святими, які живуть своїм щоденним християнським життям. Брати і сестри, як же багато прихованої святості є в Церкві! Ми впізнаємо багатьох братів і сестер, сформованих Блаженствами: убогих, лагідних, милосердних, голодних і спраглих справедливості, миротворців. Це люди “повні Бога”, які не можуть залишатися байдужими до потреб ближнього; вони – свідки світлих шляхів, які можливі також і для нас», – сказав Папа, заохочуючи замислитися над тим, чи просимо на молитві про дар святості й чи докладаємо зусилля, щоб практикувати блаженства. «Нехай же Пресвята Марія, Цариця всіх святих, допоможе нас зробити наше життя дорогою святості», – побажав він.