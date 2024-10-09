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Папа: Діві Марії, турботливій Матері, ввіряємо народи, що страждають від війни

Згадкою про «мученицьку Україну» та про інші народи, що страждають від війни, Папа Франциск завершив свою зустріч з паломниками, яка в середу відбулася на площі Святого Петра у Ватикані.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан Звертаючись наприкінці загальної аудієнції в середу, 9 жовтня 2024 р., до молоді, хворих, похилих віком і молодят, Папа Франциск побажав, щоб місяць жовтень, присвячений молитві на вервиці, став нагодою оцінити цю традиційну молитву до Богородиці. «Заохочую всіх вас проказувати щодня Розарій, з довірою вручаючи себе в руки Пресвятої Марії», – сказав він, додаючи: «Їй, турботливій матері, ввіряємо страждання і прагнення миру народів, які страждають від божевілля війни, особливо мученицької України, Палестини, Ізраїлю, М'янми, Судану».