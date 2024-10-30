Папа: молімося за мир, війни розростаються, а гинуть невинні діти

Завершуючи середову зустріч з паломниками, Папа Франциск знову скерував думку до країн, які страждають через війни, наголошуючи на тому, що першими жертвами завжди є цивільні, між якими – діти.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«І молімося за мир. Війна розростається!» – закликав Папа Франциск, після того, як наприкінці загальної аудієнції в середу, 30 жовтня 2024 р., звернувся зі словами привітань до молоді, хворих, похилих віком і молодят. Як і щосереди, починаючи від березня 2022 року, перед тим, як завершити зустріч з прочанами молитвою «Отче наш» і благословенням, Святіший Отець скерував думку до «мученицької України», та до інших «так численних країн, що перебувають у стані війни».

«Молімося за мир! Мир – це дар Святого Духа, а війна завжди – завжди, завжди! – є поразкою. У війні ніхто не перемагає, всі програють. Молімося за мир, браття і сестри», – наполіг Папа, розповівши, як напередодні бачив повідомлення про чергові випадки загибелі численних невинних цивільних. «Яке відношення до війни мають діти? Сім'ї? Вони є першими жертвами. Молімося за мир», – втретє закликав Святіший Отець.