Папа: не забуваймо країни в стані війни, на забуваймо стражденну Україну
о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан
Папа Франциск не втомлюється під час своїх прилюдних виступів нагадувати про страждання народів, які потерпають від війни. Не стала винятком і загальна аудієнція в середу, 16 жовтня 2024 року. Завершуючи її побажанням, зверненим до молоді, хворих, похилих віком і молодят, Святіший Отець сказав: «Завтра літургія запрошує нас вшанувати пам’ять святого Ігнатія Антіохійського, пастиря, який горів любов’ю до Христа. Нехай же його приклад допоможе всім наново відкривати радість буття християнами», – а тоді додав:
«І не забуваймо про країни, які перебувають у стані війни, не забуваймо про стражденну Україну, Палестину, Ізраїль, М'янму. Браття й сестри, не забуваймо, що війна – це завжди, завжди поразка. Не забуваймо про це і молімося за мир та борімося за мир».