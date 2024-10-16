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ПАПА

Папа: не забуваймо країни в стані війни, на забуваймо стражденну Україну

Завершуючи середову зустріч з прочанами, Папа Франциск скерував думку до народів, які страждають від війни, закликаючи молитися і боротися за мир.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Папа Франциск не втомлюється під час своїх прилюдних виступів нагадувати про страждання народів, які потерпають від війни. Не стала винятком і загальна аудієнція в середу, 16 жовтня 2024 року. Завершуючи її побажанням, зверненим до молоді, хворих, похилих віком і молодят, Святіший Отець сказав: «Завтра літургія запрошує нас вшанувати пам’ять святого Ігнатія Антіохійського, пастиря, який горів любов’ю до Христа. Нехай же його приклад допоможе всім наново відкривати радість буття християнами», – а тоді додав:

«І не забуваймо про країни, які перебувають у стані війни, не забуваймо про стражденну Україну, Палестину, Ізраїль, М'янму. Браття й сестри, не забуваймо, що війна – це завжди, завжди поразка. Не забуваймо про це і молімося за мир та борімося за мир».

16 жовтня 2024, 10:37

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