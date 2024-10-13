Папа: нехай припиняться обстріли цивільного населення в Україні

Під час недільної зустрічі з паломниками Папа Франциск закликав припинити обстріли цивільної інфраструктури в Україні, що несуть особливу загрозу в контексті наближення зими, а також ввірив Україну заступництву Пречистої Діви Марії та звернувся із закликом до припинення бойових дій на всіх фронтах на Близькому Сході.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Двічі в своїх закликах після проказування молитви «Ангел Господній» у неділю, 13 жовтня 2024 р., Папа Франциск згадав про «мученицьку Україну». Промовляючи опівдні з вікна Апостольського палацу у Ватикані, він знову висловив свій біль з приводу подій, які відбуваються на Близькому Сході, а тоді сказав: «Звертаюся із закликом не допустити, щоб українці помирали від холоду, нехай припиняться авіаудари по цивільному населенню, яке завжди найбільше потерпає. Досить вбивати невинних!».

Близький Схід

Перед цим Святіший Отець зазначив, що «із занепокоєнням він далі слідкує за тим, що відбувається на Близькому Сході» та знову закликає «до негайного припинення вогню на всіх фронтах». «Нехай же для досягнення миру використовуються дороги дипломатії та діалогу», – сказав він, запевняючи у своїй близькості населення Палестини, Ізраїлю та Лівану, а щодо останнього, то закликав «поважати миротворчі сили ООН». «Я молюся за всіх жертв, за переміщених осіб, за заручників, до негайного звільнення яких я закликаю, і сподіваюся, що це велике безглузде страждання, породжене ненавистю і помстою, якнайшвидше закінчиться», – мовив Папа, додаючи: «Браття й сестри, війна – це ілюзія, це поразка, вона ніколи не принесе миру, вона ніколи не принесе безпеки, це поразка для всіх, особливо для тих, хто вважає себе непереможним. Зупиніться, будь ласка!».

Гаїті

Після заклику припинити обстріли цивільного населення в Україні Святіший Отець також скерував думку слухачів до Гаїті, де не припиняється насильство, що змушує людей залишати свої домівки в пошуках безпеки. «Не забуваймо наших гаїтянських братів і сестер, – закликав він. – Я прошу всіх молитися за припинення всіх форм насильства і, за підтримки міжнародної спільноти, продовжувати працювати над будуванням миру і примирення в країні, завжди захищаючи гідність і права всіх людей».

З дітьми молімося за мир

Завершуючи свою недільну зустріч з паломниками згадкою про те, що у п’ятницю, 18 жовтня, буде проводитися ініціатива «Мільйон дітей моляться Розарій за мир у світі», яку підтримує фундація «Допомога Церкві в потребі», Папа Франциск подякував дітям, які беруть у ній участь і закликав приєднуватися до них. «Приєднуймося до них і заступництву Богородиці, Якої сьогодні річниця останнього об'явлення у Фатімі, ввіряймо мученицьку Україну, М'янму, Судан та інші народи, що страждають від війни та всіх форм насильства і злиднів».