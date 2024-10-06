Папа: всі нації мають право на мирне життя і не повинні зазнавати вторгнень

Напередодні річниці терористичного нападу на Ізраїль, який призвів до загострення ситуації на Близькому Сході, Папа Франциск закликав припинення бойових дій на всіх фронтах і до забезпечення населення гуманітарною допомогою.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Завтра виповнюється рік з часу терористичного нападу на населення Ізраїлю, якому я поновлюю свою близькість. Не забуваймо, що в Газі все ще залишається багато заручників, яких я закликаю негайно звільнити», – сказав Папа Франциск, розпочинаючи свої звернення після проказування молитви «Ангел Господній» у неділю, 6 жовтня 2024 року.

Згадавши про цей жахливий теракт, Святіший Отець зазначив, що від цього дня «Близький Схід занурився у дедалі більші страждання», що викликані бойовими діями, які «не перестають уражати палестинське населення», яке «дуже страждає в Газі та на інших територіях». «Це здебільшого ні в чому не винні цивільні особи, які повинні отримати всю необхідну гуманітарну допомогу. Я закликаю до негайного припинення вогню на всіх фронтах, включаючи Ліван. Молімося за ліванців, особливо за жителів півдня, які змушені покинути свої поселення», – сказав Папа, додаючи:

«Я закликаю міжнародну спільноту покласти край спіралі помсти і зупинити будь-які подальші атаки, подібні до тієї, що була здійснена Іраном кілька днів тому, які можуть занурити цей регіон у ще більшу війну. Всі нації мають право на існування в мирі та безпеці, а їхні території не повинні зазнавати нападів чи вторгнень, суверенітет повинен поважатися і гарантуватися шляхом діалогу та миру, а не ненависті та війни».

Тож далі Святіший Отець зазначив, що «в цій ситуації як ніколи є потрібною молитва», і нагадав, що ввечері в базиліці Santa Maria Maggiore за його участі відбудеться молитва до Матері Божої, а завтра – день молитви і посту за мир у світі. «Єднаймося з силою Добра проти диявольських підступів війни», – закликав він.