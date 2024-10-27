Папа: сумно бачити, як під час війни руйнують лікарні та школи

Після проказування молитви «Ангел Господній» в останню неділю жовтня Папа Франциск звернувся із закликом дотримуватися міжнародного гуманітарного права у збройних конфліктах, і не переставати молитися за мир, «особливо в Україні». Він також підтримав зусилля на підтримку міжрелігійного діалогу та засудив убивство священника в Мексиці.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«І, будь ласка, надалі молімося за мир, особливо в Україні, Палестині, Ізраїлі, Лівані, за припинення ескалації та за те, щоб на першому місці була пошана до людського життя, яке є священним! Перші жертви там – серед цивільного населення: ми бачимо це щодня. Надто багато невинних жертв! Ми щодня бачимо кадри замордованих дітей! Надто багато дітей! Молімося за мир», – цим закликом Папа Франциск завершив свої звернення після недільної молитви «Ангел Господній».

Промовляючи опівдні, 27 жовтня 2024 р., до тих, хто зібрався на площі Святого Петра у Ватикані, щоб послухати його повчання, помолитися разом з ним до Пресвятої Богородиці й отримати благословення, Святіший Отець згадав про те, що 22 жовтня припадала 50-а річниця відтоді, як святий Павло VI створив Комісію в справах стосунків з юдаїзмом, а 28 жовтня припадатиме річниця декларації Другого Ватиканського Собору «Nostra aetate» про діалог з іншими релігіями. «Особливо в цей час великих страждань і напруженості я звертаюся зі словами заохочення до тих, хто на місцевому рівні відданий справі діалогу і миру», – сказав він.

Далі Папа зауважив, що 28 жовтня в Женеві розпочнеться важлива конференція Міжнародного Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, приурочена до 75-річчя Женевських конвенцій. «Нехай же ця подія зможе пробудити сумління, щоб під час збройних конфліктів поважалися життя і гідність людей і народів, а також непорушність цивільних структур і місць культу, у відповідності з міжнародним гуманітарним правом. Сумно бачити, як під час війни подекуди руйнуються лікарні та школи», – підкреслив він.

Святіший Отець також розділив скорботу з дієцезією Сан-Крістобаль-де-лас-Касас в мексиканському штаті Чапас, яка оплакує священника Марсело Переса, вбитого минулої неділі, побажавши, щоб жертва цього ревного пастиря та інших священників, убитих за вірністю служінню, стала «засівом миру та християнського життя».