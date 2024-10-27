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2024.10.27 Angelus 2024.10.27 Angelus  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
ПАПА

Папа: сумно бачити, як під час війни руйнують лікарні та школи

Після проказування молитви «Ангел Господній» в останню неділю жовтня Папа Франциск звернувся із закликом дотримуватися міжнародного гуманітарного права у збройних конфліктах, і не переставати молитися за мир, «особливо в Україні». Він також підтримав зусилля на підтримку міжрелігійного діалогу та засудив убивство священника в Мексиці.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«І, будь ласка, надалі молімося за мир, особливо в Україні, Палестині, Ізраїлі, Лівані, за припинення ескалації та за те, щоб на першому місці була пошана до людського життя, яке є священним! Перші жертви там – серед цивільного населення: ми бачимо це щодня. Надто багато невинних жертв! Ми щодня бачимо кадри замордованих дітей! Надто багато дітей! Молімося за мир», – цим закликом Папа Франциск завершив свої звернення після недільної молитви «Ангел Господній».

Промовляючи опівдні, 27 жовтня 2024 р., до тих, хто зібрався на площі Святого Петра у Ватикані, щоб послухати його повчання, помолитися разом з ним до Пресвятої Богородиці й отримати благословення, Святіший Отець згадав про те, що 22 жовтня припадала 50-а річниця відтоді, як святий Павло VI створив Комісію в справах стосунків з юдаїзмом, а 28 жовтня припадатиме річниця декларації Другого Ватиканського Собору «Nostra aetate» про діалог з іншими релігіями. «Особливо в цей час великих страждань і напруженості я звертаюся зі словами заохочення до тих, хто на місцевому рівні відданий справі діалогу і миру», – сказав він.

Далі Папа зауважив, що 28 жовтня в Женеві розпочнеться важлива конференція Міжнародного Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, приурочена до 75-річчя Женевських конвенцій. «Нехай же ця подія зможе пробудити сумління, щоб під час збройних конфліктів поважалися життя і гідність людей і народів, а також непорушність цивільних структур і місць культу, у відповідності з міжнародним гуманітарним правом. Сумно бачити, як під час війни подекуди руйнуються лікарні та школи», – підкреслив він.

Святіший Отець також розділив скорботу з дієцезією Сан-Крістобаль-де-лас-Касас в мексиканському штаті Чапас, яка оплакує священника Марсело Переса, вбитого минулої неділі, побажавши, щоб жертва цього ревного пастиря та інших священників, убитих за вірністю служінню, стала «засівом миру та християнського життя».

27 жовтня 2024, 12:33

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