Папа: ставати носіями полумʼя Святого Духа – чудова програма на Ювілей

Під час загальної аудієнції в останню середу жовтня Папа Франциск зосередив увагу на діяння Святого Духа в Церкві через Святі Тайни.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Освячувальна дія Святого Духа досягає до нас насамперед через два канали: Боже слово і Таїнства», – це ствердження стало відправною точкою для роздумів, якими Папа Франциск поділився думками під час загальної аудієнції в середу, 30 жовтня 2024 року. Продовжуючи цикл про Святого Духа, цього разу він говорив про Його дію в Церкві через Святі Тайни. Серед усіх Таїнств він виокремив те, яке можемо назвати «Таїнством Святого Духа», тобто Миропомазання чи Конфірмацію.

Біблійна основа

Насамперед Святіший Отець послався на біблійні джерела. Він зауважив, що в Новому Завіті, окрім хрещення водою, знаходимо згадки про інший обряд, яким є накладення рук з метою у видимий і харизматичний спосіб передавати Святого Духа, що мало наслідки схожі з тими, які зшестя Святого Духа спричинило для апостолів у день П’ятидесятниці. У другому посланні до коринтян святий Павло пише: «Той же, хто утверджує нас з вами во Христі і хто помазав нас, то Бог, який поклав на нас свою печать і дав у наші серця завдаток Духа». Цей уривок, як зауважив Наступник святого Петра, ліг в основу вчення Церкви про «незатерту печать», яку людина отримує через цей обряд.

Таїнство зростання

Далі Папа вказав на те, що обряд помазання з бігом часу сформувався як окрема Свята Тайна, приймаючи різні форми в різних епохах і в різних обрядах Церкви. Щоб пояснити, чим це Таїнство є в розумінні Церкви, Святіший Отець навів деякі уривки із «Катехизму для дорослих», який видала Італійська єпископська конференція. У ньому, зокрема, читаємо: «Конфірмація є для кожного віруючого тим, чим П'ятидесятниця була для всієї Церкви. [...] Вона зміцнює хрещальне включення в Христа і Церкву та посвячення до пророчої, царської і священничої місії. Воно передає багатство дарів Святого Духа [...]. Отже, якщо хрещення – це таїнство народження, то миропомазання – таїнство зростання. З цієї ж причини воно є також таїнством свідчення, оскільки тісно пов'язане зі зрілістю християнського життя».

Розвинути отриманий «завдаток»

У цьому контексті Святіший Отець вказав на виклик, який полягає в тому, щоби подбати про те, щоб Миропомазання не ставало «останнім» помазанням, своєрідним обрядом «прощання» з Церквою, а навпаки, «таїнством початку активної участі в її житті». В цьому, за його словами, може допомогти свідчення людей, які «пережили особисту зустріч з Христом та справжній досвід Святого Духа».

«Але це стосується не лише тих, хто готується до миропомазання, це стосується нас усіх і в будь-який час. Разом з помазанням і конфірмацією ми також отримали, як запевняє нас апостол, завдаток Святого Духа, який в іншому місці він називає “первоплодами Духа” (Рим. 8:23). Ми повинні “витрачати” цей завдаток, смакувати цими первоплодами, а не закопувати в землю отримані харизми і таланти», – наголосив Папа, нагадавши про те, як святий Павло закликає свого учня Тимотея «оживляти Божий дар, отриманий через покладення рук». Він пояснив, що дієслово, яке використане в грецькому тексті, вказує на жест того, хто роздмухує пригасле полум’я. «Ось прекрасна мета на ювілейний рік! Прибрати попіл звичок і відстороненості, стати, як факелоносці на Олімпіаді, носіями полум'я Святого Духа. Нехай же Святий Дух допоможе нам зробити кілька кроків у цьому напрямку!» – побажав Святіший Отець.