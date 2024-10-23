Папа: подружжя покликане здійснювати сопричастя любові за прикладом Тройці

У чергових роздумах про третю Особу Пресвятої Тройці Папа Франциск зупинився на вченні святого Августина про Святого Духа та про те, як цю модель покликана здійснювати християнська подружня пара.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Людська пара є першим і найпростішим здійсненням сопричастя любові, яким є Пресвята Тройця», – зазначив Папа Франциск під час загальної аудієнції, яка в середу, 23 жовтня 2024 р., відбулася на площі Святого Петра у Ватикані. Нагадаємо, що протягом кількох місяців свої катехизи Святіший Отець присвячує Святому Духові. Представивши попереднього разу те, як віру в Нього Церква представляє в Символі віри, він зазначив, що її роздуми не зупинилися на цьому лаконічному формулюванні, але розвинулися як на Заході, так і на Сході. «Сьогодні, зокрема, ми хотіли б зібрати кілька крихт вчення про Святого Духа, розробленого в латинській традиції, щоб побачити, як воно освітлює все християнське життя і особливо таїнство подружжя», – сказав Папа.

Принцип єдності

Як зауважив Наступник святого Петра, головним творцем цієї доктрини є святий Августин, який обрав за відправну точку ствердження з об’явлення, що «Бог – це любов». Отож, любов передбачає того, хто любить, того, кого люблять, і любов, яка їх поєднує. У трактаті «De Trinitate» святий Августин писав, що у Тройці Отець – це той, Який любить, джерело й початок усього, Син – улюблений, а Святий Дух – любов, яка їх поєднує. «Отже, Бог християн є “єдиним” Богом, але не самотнім; Він – це єдність сопричастя і любові», – сказав Папа, додаючи, що так само, як Він є «божественним Ми» Отця і Сина, Він також є «принципом єдності Церкви, яка є “одним тілом” з багатьох осіб».

Відображення сопричастя Тройці

Роздумуючи над тим, якою в цьому світлі є роль Святого Духа в подружжі, Святіший Отець назвав її основоположною. «Християнське подружжя – це таїнство, в якому чоловік і жінка стають один для одної даром. Саме так задумав його Творець, коли “створив людину на Свій образ [...]: чоловіком і жінкою сотворив їх” (Бут 1,27). Таким чином, людська пара є першим і найпростішим втіленням сопричастя любові, яким є Тройця», – сказав він, підкреслюючи, що також чоловік і дружина повинні формувати першу особу множини, формувати «ми»: один перед одною бути як «я» і «ти», але перед рештою світу – як «ми». «Як же прекрасно чути, як мати каже своїм дітям: “Твій батько і я...”, як Марія сказала Ісусові, коли вони знайшли Його дванадцятирічного в храмі, де Він навчав законовчителів (пор. Лк 2,48), і чути, як батько каже: “Твоя мати і я”, наче вони є одним цілим», – зауважив Папа, підкреслюючи, що такої єдності особливо потребують діти, «які дуже страждають, коли її не вистачає».

Помічник у взаємному даруванні

Й щоб відповісти на це покликання, підкреслив Наступник святого Петра, подружжя «потребує підтримки того, Хто є Даром, ба більше – винятковим даруванням себе». І там, куди входить Святий Дух, там «відроджується здатність дарування». «Деякі Отці Церкви стверджували, що, будучи взаємним даром Отця і Сина в Тройці, Святий Дух є також причиною радості, яка панує між ними, і вони не боялися використовувати, говорячи про це, образ жестів, картин, властивих подружньому життю, якими є поцілунок і обійми», – сказав Папа, визнаючи, що досягнення такої єдності є нелегкою метою, особливо в сьогоднішньому світі. «Але це істина речей, якими їх задумав Творець, і, отже, належить до їхньої природи», – вів далі він, зауваживши, що в той час, як будувати на піску може здаватися легшим, ніж на скелі, Ісус попереджає про наслідки такого рішення. Зрештою, наслідки «подруж, побудованих на піску, в нас усіх перед очима».

«Про багато подружніх пар доводиться повторити те, що Марія сказала Ісусові в Кані Галилейській: «В них немає вина» (Ів 2, 3). Святий Дух – це той, Хто на духовному рівні постійно здійснює чудо, яке тоді зробив Ісус, а саме: перетворює воду звички на нову радість від спільного життя. Це не побожна ілюзія, це те, що Святий Дух зробив у багатьох подружжях, коли наречений і наречена вирішували призивати Його», – наголосив Святіший Отець, зауваживши, що під час приготування наречених до подружжя, поряд з інформацією юридичного та психологічного характеру, варто поглиблювати «і це “духовне” приготування, говорячи про Святого Духа, Який творить єдність».