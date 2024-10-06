Папа жандармам: на служінні як ангели, які не залишають нас наодонці

Благодаті бути відображенням лагідності побажання Папа Франциск ватиканським жандармам з нагоди свята покровителя Корпусу ватиканської жандармерії святого Архистратига Михаїла, очоливши Святу Месу в базиліці Святого Петра.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«У кожного з нас є ангел, який ніколи не залишає нас на одинці і допомагає нам не збитися з дороги. Саме в цьому полягає роль ангелів. І ви теж, за прикладом святого Архистратига Михаїла, подібні до ангелів, які охороняють і служать», – сказав Папа Франциск, очоливши при катедральному престолі базиліки Святого Петра у Ватикані Святу Месу з нагоди патронального свята Корпусу Ватиканської жандармерії, Небесним покровителем якої є святий Архистратиг Михаїл. Свято відзначалося 29 вересня і збіглося з Апостольською подорожжю в Бельгію, тому Євхаристійну молитву з тими, хто дбає про безпеку та порядок на ватиканських територіях, Святіший Отець звершив у суботу, 5 жовтня 2024 року.

Помічники в боротьбі

Проповідуючи, Наступник святого Петра зазначив, що «боротьба є щоденною дійсністю в християнському житті», боротьба в серці, в житті, в сім’ї, в, народі, в Церкві, «бо якщо не боротися, будемо подолані». Це завдання, за його словами, Господь довірив насамперед ангелам. «Диявол завжди намагається знищити людину, він представляє речі так, ніби вони добрі, але його намір –знищити. На щастя, ми маємо впевненість, що ми не самотні в цій боротьбі, бо Господь доручив архангелам завдання захищати людину. І ангели нас захищають», – сказав він, порівнявши службу в жандармерії з наслідуванням ангелів, які «оберігають та служать».

Робота і служіння

«Ваша робота – це праця, дорогоцінна праця, але передусім неоціненне служіння Церкві, за яке я хотів би вам подякувати», – вів далі Святіший Отець, зауваживши, що жандарми щодня зустрічають багато людей і паломників у Ватикані та на екстериторіальних ділянках і дуже часто є «першою, а також єдиною особою», яку вони зустрічають. «Тому я прошу Бога, – сказав Папа, – щоб Він завжди дарував вам благодать бути відображенням Його лагідності».

Єдність більша від конфлікту

У світлі читань, призначених на цю неділю, проповідник також скерував думку до родичів ватиканських жандармів і пожежників, щоб подякувати за їхню терпеливість. «Робота жандармів і пожежників неможлива без терпеливості і розуміння з боку їхніх сімей, перед якими я хотів би вибачитися за всі ті години, коли ваших чоловіків, батьків, синів чи братів немає вдома, тому що вони на службі», – сказав він, визнаючи, що «це не є легко», а тому ввірив їх усіх «під захист Пречистої Діви, Цариці сімей, та святому Архангелові Михаїлу, щоб людина не розділила те, що поєднав Бог».

«І щодо цього ми бачимо, що сьогоднішні читання – це читання про єдність: перше читання з Книги Буття, коли Бог створює чоловіка і жінку, є про єдність; і Євангеліє закликає нас до єдності, а не до поділів. Будь ласка, пам'ятайте, що єдність завжди вища від конфлікту. Єдність вища від конфлікту», – наголосив Святіший Отець, побажавши жандармам, щоб Господь обдаровував їх мудрістю та терпеливістю, і щоб вони не втрачали почуття гумору.