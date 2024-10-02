Папа: великі в дарах і водночас смиренні, щоб розпізнати Божий голос

Папа Франциск очолив на площі Святого Петра у Ватикані Святу Месу з нагоди відкриття другої сесії асамблеї синоду про синодальність.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Прямуймо вперед разом. Відкриймося на слухання Господа. І дозвольмо, щоб нас вів свіжий подих Святого Духа», – цим заохоченням Папа Франциск підсумував свою проповідь, виголошену під час Святої Меси з нагоди відкриття другої сесії XVI Звичайної загальної асамблеї Синоду єпископів, яку він у середу, 2 вересня 2024 р., очолив на площі Святого Петра у Ватикані. В цей день припадав спомин святих Ангелів-Хранителів, тож у світлі біблійних читань, призначених на цей день, Святіший Отець поділився думками в контексті слів голос, прихисток, дитина.

Перед початком Святої Меси Папа вітається з паломниками з України

Розпізнати, що Господь говорить Церкві

Під час подорожі в Обіцяну землю Бог наказує народові слухати «голос ангела», якого Він послав. За словами проповідника, цей образ зблизька стосується учасників синоду, адже синод – це подорож, під час якої «Господь вкладає в наші руки історію, мрії та сподівання великого народу». Але як почути «голос ангела»? Папа вказав на взаємне слухання «з пошаною та увагою, в молитві та в слуханні Божого слова», напрацювань попередніх трьох років, щоб «разом розпізнавати голос Бога, Який промовляє до Церкви». А для цього, за його словами, потрібно звільнитися «від усього того, що в нас і між нами» може завадити Святому Духову «творити гармонію у розмаїтті». «Конкретно кажучи, будьмо обережні, щоб не перетворювати наші внески на пункти, які потрібно відстоювати, або програми, які потрібно нав'язувати, але пропонуймо їх як дари, якими потрібно ділитися, готові навіть пожертвувати чимось, що є частковим, якщо це може послужити для того, щоб разом втілити в життя щось нове згідно з Божим задумом», – сказав він, нагадуючи, що вирішення проблем маємо не ми, а Господь, і якщо в пустелі не слухати провідника, можна загинути самому й потягнути за собою інших.

Дари, що підносять вгору і вміють схилитися, щоб допомогти

У світлі слів 91 Псалма: «Своїм крилом Він закриє тебе, ти заховаєшся під Його крилами» Папа перейшов до другого образу, яким є прихисток. За його словами, крила – це могутній засіб, який може піднести тіло вгору, але може також понизитися і зібратися, творячи щит, для пташенят, які потребують тепла та захисту. «Серед нас, дорогі браття і сестри, є багато сильних, добре підготовлених особистостей, здатних підніматися до висот енергійними рухами роздумів і блискучими осяяннями. Це багатство, яке стимулює нас, підштовхує, змушує часом мислити більш відкрито і рішуче рухатися вперед, а також допомагає нам залишатися стійкими у вірі навіть перед обличчям викликів і труднощів», – сказав проповідник, наголошуючи також на важливості відкритості, на вмінні «схилитися, щоб запропонувати себе одні одним як гостинні обійми та місце захисту». Святіший Отець наголосив на слові «гармонія», підкреслюючи, що на синоді «немає більшості, меншості», фундаментальною є гармонія, «яку може творити лише Святий Дух».

Великі і водночас смиренні

Врешті, якщо йдеться про третє слово, то Наступник святого Петра зауважив, що сам Ісус ставить дитину посередині, заохочуючи учнів навернутися та ставати малими, у той час, коли вони запитували про те, хто є найбільшим у небесному царстві. «І для нас цей парадокс є фундаментальним. Синод, з огляду на його важливість, в певному сенсі вимагає від нас бути “великими” – розумом, серцем, баченням – бо питання, які ми розглядаємо, є “великими” і делікатними, а контексти, в які вони вписуються, – широкими, універсальними. Але саме тому ми не можемо дозволити собі відірвати погляд від дитини, яку Ісус не перестає ставити в центр наших зустрічей і наших робочих столів, щоб нагадати нам, що єдиний спосіб бути “на висоті” дорученого нам завдання – це понизитися, зробити себе малими і смиренно прийняти один одного такими, якими ми є. Найвищим у Церкві є той, хто опускається найнижче», – сказав Папа.