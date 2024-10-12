Програма Папських богослужінь у листопаді та грудні

Бюро Папських літургійних богослужінь оприлюднило календар на наступні місяці, що включає молитву за померлих ієрархів, Євхаристію з убогими та з молоддю, консисторію та молитву за рідний континент.

о. Тимотей Т Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Календар богослужінь під проводом Папи Франциска на листопад і грудень, який у суботу, 12 жовтня 2024 року, оприлюднило Бюро літургійних богослужінь, першим пунктом має Святу Месу за кардиналів та єпископів, які померли протягом року. Святіший Отець очолить її 4 листопада об 11 годині при катедральному престолі базиліки Святого Петра.

У неділю, 17 листопада, відзначатиметься восьмий Всесвітній день убогих на тему «Мольба з уст бідного підноситься до вух Божих», тож о 10-й годині ранку Папа Франциск знову очолить Святу Месу у Ватиканській базиліці. Також і в урочистість Господа нашого Ісуса Христа, Царя Всесвіту, 24 листопада, коли згідно з рішенням Папи Франциска відзначатиметься Світовий день молоді на дієцезіяльному рівні, Святіший Отець очолить Святу Месу в базиліці Святого Петра, яка розпочнеться о 9:30 і під час якої відбудеться молодь Португалії передасть ровесникам із Кореї символи Світових днів молоді.

Першим богослужінням грудня є звичайна прилюдна консисторія з нагоди введення в сан нових кардиналів, що відбудеться в суботу, 7 грудня, о 16:00 в базиліці Святого Петра. Наступного дня, 8 грудня, в урочистість Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії, о 9:30 Папа Франциск очолить Святу Месу з новими кардиналами та Колегією кардиналів. Того ж дня о 16:00 на Іспанській площі Риму відбудеться традиційний акт вшанування Непорочнозачатої Діви Марії перед статуєю, встановленою тут на Її честь. Врешті, 12 грудня, з нагоди спомину Пречистої Діви Марії, що прославилася в Ґвадалупе, Небесної Покровительки Американського континенту, Святіший Отець очолить Святу Месу в базиліці Святого Петра о 18:00.

Про богослужіння різдвяного періоду, які цього разу повʼязані із відкриттям Святого Року, буде повідомлено додатково.