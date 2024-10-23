Папа: молімося за мир, не забуваймо народи, які страждають від війн

Середову зустріч з паломниками Папа Франциск завершив закликом до молитви за мир, на початку якого розповів, що вранці отримав дані з України про загибель людей. Просячи не забувати про народи, що страждають від війни, він вказав на загрозливий факт, який полягає в тому, що найприбутковішими інвестиціями є виготовлення зброї.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Як і щосереди, завершуючи загальну аудієнцію, яка 23 жовтня 2024 р. відбулася на площі Святого Петра у Ватикані, Папа Франциск скерував думку до народів, які страждають від війни. Перед тим, як закінчити зустріч проказуванням молитви «Отче наш» та своїм благословенням, Святіший Отець, промовляючи експромтом, без заздалегідь приготованого тексту, сказав:

«Браття й сестри, молімося за мир! Сьогодні рано вранці я отримав статистику загиблих в Україні... Це жахливо! Війна не пробачає, війна – це поразка від самого початку. Молімося до Господа за мир, щоб Він дарував мир усім, усім нам. І не забуваймо про М'янму; не забуваймо про Палестину, яка страждає від нелюдяних ударів; не забуваймо про Ізраїль і не забуваймо про всі народи, які перебувають у стані війни».

«Є така цифра, браття й сестри, – додав Папа, – яка повинна нас лякати: найприбутковіші інвестиції сьогодні – це інвестиції в збройові заводи. Отримання прибутку на смерті! Молімося за мир, всі разом», – закликав він.