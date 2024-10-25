Папа: святі Тома й Бонавентура – наші супутники у свідченні віри

У послані з нагоди виставки, присвяченої святим Томі Аквінському й Бонавентурі, Святіший Отець підкреслює не тільки їхню мудрість, а й готовність ділитися нею задля свідчення віри.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У п’ятницю, 25 жовтня 2024 р., у приміщенні Ватиканської Апостольської бібліотеки відбулась інавгурація виставки «Книга і дух», присвяченої 750-річчю від переставлення до вічності святого Бонавентури і святого Томи Аквінського, і яка триватиме до 14 грудня. З цієї нагоди Папа Франциск написав послання на ім’я архиєпископа Вінченцо Дзані, Бібліотекаря й архіваріуса Святої Римської Церкви, у якому відзначає важливість цих двох богословів, які залишаються джерелом світла і натхнення для Церкви і культури.

Поєднання науки й мудрості

Говорячи про особливість виставки, Святіший Отець зауважує, що серед запропонованих експонатів, містяться автографи, кодекси творів і документи, які стосуються життя цих двох Вчителів Церкви. «Вони є світочами такого підходу до знання, і зокрема до богослов'я, в якому інтелектуальна глибина і духовне життя, наука і мудрість, смиренність і любов взаємопроникні та живлять одне одного, в готовності не залишати плоди міркувань для себе, але ділитися ними з щедрим душпастирським і місіонерським завзяттям», – пише Папа. За його словами, ця унікальність робить Тому (Doctor Communis) і Бонавентуру «Doctor Seraphicus) цінними «компаньйонами» для кожного паломника на його шляху до Христа.

Погляд, звернений до вічного щастя

Святіший Отець пригадує, що ці два християнські мислителі знаходяться серед зображень великих античних і християнських мислителів, які оздоблюють Апостольську бібліотеку, вказуючи на вічне блаженство у Бозі. «Ці два святі вчителі вчать нас дивитися на вічне щастя як на найвищий плід мудрості, науки та любові, спонукаючи нас до паломництва у вірі, щоб віруюче свідчення було у світі закваскою справжньої надії, полум'ям, яке освітлює, прокладаючи шлях», – зазначає Папа.