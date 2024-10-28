Ювілей: Папа Франциск 26 грудня відкриє Святі Двері в римській в’язниці

Папа Франциск анонсував цей намір у буллі проголошення Святого Року. Про місце і дару повідомив архиєпископ Ріно Фізікелла під час пресконференції, присвяченої ювілейним заходам.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Salvatore Cernuzio - Ватикан

Це буде його п'ятнадцятий візит до в'язниці, цього разу з нагоди одного з найважливіших моментів всього понтифікату та історії самих Ювілеїв: Папа Франциск 26 грудня 2024 року, в свято святого Стефана, відкриє Святі Двері в римській в'язниці Ребіббія. Дев’ять років тому та у березні цього року він уже відвідував це місце у Великий Четвер, а тепер має намір повернутися до нього як «паломник надії», символічно обіймаючи всіх в’язнів світу.

Оголошення в буллі «Spes non confundit»

Цей жест, зримий знак звіщення надії, яку приносить Ювілей, Папа Франциск особисто анонсував у буллі проголошення Святого Року «Spes non confundit». У 10-му пункті, закликаючи подбати про гідні умови для всіх тих, хто позбавлений свободи, щодня відчуває, «окрім суворості ув'язнення», також і «емоційну порожнечу, накладені обмеження і, не в поодиноких випадках, брак пошани», Папа написав: «Щоб надати ув'язненим конкретний знак близькості, я сам прагну відкрити Святі Двері у в'язниці, щоб вони стали для них символом, який запрошує дивитися в майбутнє з надією».

Про дату і місце виконання цього жесту оголосив архиєпископ Ріно Фізікелла, пропрефект Дикастерії у справах євангелізації, відповідальний за проведення Ювілею, під час пресконференції у Ватиканському пресцентрі, присвяченої ювілейним заходам, яка відбулася вранці 28 жовтня 2024 року.

Прецедент у Банґі

Ця подія також є нововведенням у порівнянні з багатовіковою традицією Ювілеїв, під час яких Папа завжди відкривав лише Святі Двері базиліки Святого Петра та інших трьох папських базилік. Але прецедент був у 2015 році, коли Папа Франциск вирішив розпочати позачерговий Ювілей Милосердя, відкривши Святі Двері катедрального собору в Банґі, в рамках своєї подорожі до Центральноафриканської Республіки, яку він хотів відвідати, незважаючи на застереження та занепокоєння щодо насильства, яке в цей період відбувалося на вулицях столиці країни.