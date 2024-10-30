Папа Франциск відвідає Папський Григоріанський Університет

Візит відбудеться у контексті об’єднання трьох папських вищих навчальних закладів, які провадили єзуїти, що відбулося за розпорядженням Папи Франциска.

Вранці у вівторок, 5 листопада 2024 р., Папа Франциск завітає до Папського Григоріанського Університету з нагоди його Dies Academicus (університетського свята), де звернеться зі словом, присвяченим оновленій місії навчального закладу, який провадять єзуїти. Святішого Отця привітають о. Артуро Соса S.J., генеральний настоятель Товариства Ісуса і віце-великий канцлер університету, та ректор о. Марк А. Льюїс S.J. Візит завершиться врученням академічних нагород в рамках трьох місій Університету.

Найдавніший серед папських університетів

Папський Григоріанський Університет є найстарішим з римських папських університетів. Його витоки сягають безпосередньої ініціативи святого Ігнатія Лойоли, засновника Товариства Ісуса, який у 1551 році заклав підвалини Римського колегіуму, також відомого як «Universitas omnium Nationum», на служінні вселенській Церкві. У 1873 році Папа Пій IX розпорядився, щоб навчальний заклад офіційно отримав нову назву Папський Григоріанський Університет. За рішенням Папи Франциска 19 травня 2024 року до складу Григоріанського університету були остаточно інкорпоровані дві інші інституції, довірені проводові єзуїтів – Папський Біблійний Інститут та Папський Східний Інститут. Папський Біблійний Інститут, заснований у 1909 році Папою Пієм Х, є центром високоспеціалізованих досліджень Святого Письма та суміжних наук. Папський Східний Інститут, заснований у 1917 році Папою Бенедиктом XV, є вищою науково-дослідницькою установою з вивчення християнського Сходу з особливою місією служіння Східним Церквам.

Поворотний момент історії академічної інституції

«Цей візит Папи Франциска відзначає важливу віху в нашій історії, – підкреслив ректор о. Марк Льюїс S.J, слова якого наводить комюніке навчального закладу. – Три місії Університету, з приєднанням Біблійного та Східного інститутів до первісної місії Григоріанського університету, створюють нову синергію та відкривають перед нами нові горизонти. Ми раді вітати Святішого Отця в цей історичний момент».

Станом на сьогодні в Папському Григоріанському Університеті навчаються майже 3 тисячі студентів із 121 країни світу.