Папа: мрію про комунікацію, яка звертає увагу на останніх і запалює надію

Приймаючи на аудієнції учасників пленарної асамблеї Дикастерії в справах комунікації та спільноту ватиканських медіа, Папа Франциск представив своє бачення доброго комунікатора, вказуючи на принципи істини, справедливості та миру.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Ви покликані до великого і захоплюючого завдання: будувати мости, коли багато хто зводить стіни, стіни ідеологій; сприяти сопричастю, коли багато хто розпалює поділи; бути залученими в драми нашого часу, коли багато хто віддає перевагу байдужості», – сказав Папа Франциск, приймаючи у четвер, 31 жовтня 2024 р., спільноту Дикастерії в справах комунікації з нагоди пленарної асамблеї цього відомства Римської курії. Він наголосив, що те, що вони роблять, є покликанням і місією, що вимагає залучення серця, оскільки «комунікація відбувається через серце».

Свідки милосердя

Покликаючись на тему пленарної асамблеї, яка роздумувала над тим, як розвивати «установчо синодальну» комунікацію, Святіший Отець зауважив, що синод про синодальність, який завершився, стає тепер «звичайним шляхом», який повинен рухатися вперед, виливаючись у стиль, «яким ми в Церкві проживаємо сопричастя». «У кожному прояві нашого спільнотного життя ми покликані віддзеркалювати ту божественну любов, яка у Христі привабила і приваблює нас. Саме це характеризує церковну приналежність: якби ми міркували і діяли згідно з політичними чи корпоративними категоріями, ми б не були Церквою», – сказав він, наголошуючи, що бути Церквою означає «жити в усвідомленні того, що Господь першим нас полюбив, першим покликав нас, першим простив нам», а ми є «свідками цього нескінченного милосердя». «Ви запитаєте: а яким чином це стосується нашої роботи як комунікаторів, як журналістів? Має, і дуже велике! Саме як комунікатори ви покликані ткати церковне сопричастя, підперезані правдою, вдягнені в броню справедливості, взуті і готові поширювати Євангеліє миру», – наголосив Папа.

Комунікація від серця до серця

У цьому контексті Святіший Отець поділився своєю мрією про комунікацію, яка «спроможна сполучати людей та культури», яка здатна «розповідати та цінувати історії і свідчення, що відбуваються у кожному куточку світу». В цьому контексті він похвалив зусилля, спрямовані на те, щоб «незважаючи на економічні труднощі та вимоги скорочення видатків», вдалося збільшити пропозицію, додавши нові мови до тим, якими комунікують ватиканські медіа.

«Я мрію про комунікацію від серця до серця, про те, щоб нас зворушувало те, що є людським, щоб нас боліли ті драми, які переживають багато наших братів і сестер. Ось чому я заохочую вас більше виходити назовні, більше насмілюватися, більше ризикувати, не для того, щоб поширювати свої ідеї, а для того, щоб чесно і віддано розповідати про дійсність. Я мрію про комунікацію, яка вміє виходити за рамки гасел і тримати в центрі уваги бідних, останніх, мігрантів, жертв війни. Про комунікацію, яка сприяє інклюзії, діалогу, пошуку миру», – вів далі Папа, додаючи, що мріє про комунікацію, яка «виховує відмовитися трохи від свого, щоб зробити місце для іншого».

Допомагати іншим пізнати Христову любов

Наступник святого Петра заохотив не боятися змін, вчитися нових форм мовлення, ступати на нові шляхи, освоюватися в цифровому просторі, однак, «не даючи себе поглинути використовуваними засобами», що інструмент не перетворювався у «послання», щоб зустріч в мережі не ставала «сурогатом» справжніх стосунків. «Євангеліє – це історія зустрічей, жестів, поглядів, діалогів на вулиці та за столом. Я мрію про комунікацію, яка здатна свідчити сьогодні про красу зустрічей», – сказав Папа, нагадуючи, що у своїй новій енцикліці про Пресвяте Серце він завернув увагу на те, що Ісус «присвячує всю свою увагу людям, їхнім турботам, їхньому стражданню». І комунікатори «покликані чинити так само». «Будь ласка, допоможіть мені зробити Серце Ісуса відомим світові через співчуття до цієї пораненої землі», – закликав Святіший Отець, просячи допомогати йому в цьому за допомогою «комунікації, яка є інструментом сопричастя».

«Незважаючи на те, що світ охоплений жахливим насильством, ми, християни, вміємо розгледіти численні вогники надії, безліч малих і великих історій добра. Ми впевнені, що зло не переможе, бо саме Бог керує історією і спасає наші життя», – підкреслив Папа, додаючи, що Ювілей, який розпочнеться через кілька тижнів – це «велика нагода, щоб засвідчити світові нашу віру та нашу надію». «Заздалегідь дякую вам за все, що ви зробите, за зусилля Дикастерії у тому, щоб допомагати як паломникам, які приїдуть до Риму, так і тим, які не зможуть приїхати, але завдяки ватиканським засобам комунікації зможуть слідкувати за ювілейними богослужіннями, почуваючись з'єднаними з нами», – підсумував він.