Папа про кардинала Мартіно: Господній слуга, що дбав про благо народів

У телеграмі співчуття, надісланій на ім’я брата кардинала Ренато Р. Мартіно, який переставився до вічності, Папа Франциск відзначає зусилля покійного, спрямовані на те, щоб свідчити батьківську турботу Наступників святого Петра про долю людства.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Згадуючи цього ревного пастиря, який служив Євангелію і Церкві, я з вдячністю думаю про його тривалу і старанну співпрацю з моїми попередниками як Апостольського нунція в деяких країнах Азії, а особливо в Організації Об'єднаних Націй, де він не щадив сил, щоб свідчити батьківську турботу Папи про долю людства», – пише Папа Франциск у телеграмі співчуття, яку він надіслав на ім’я пана Марчелло Мартіно, брата кардинала Ренато Рафаелле Мартіно, серце якого перестало битися 28 жовтня 2024 року на 92-му році життя.

«Отримавши звістку про смерть Вашого брата, кардинала Ренато Раффаеле Мартіно, я хотів би висловити свої співчуття Вам, всій його родині, а також архидієцезії Салерно-Кампаньї-Ачерно, до якої він належав як достойний пресвітер», – читаємо в телеграмі, в якій Святіший Отець згадує про служіння покійного на чолі тодішньої Папської Ради «Справедливість і мир». «На різних довірених йому посадах він з великим динамізмом працював для блага народів, постійно сприяючи діалогу та злагоді», – додає Папа, підносячи молитву за те, щоб «Господь прийняв цього свого вірного слугу в Небесний Єрусалим».