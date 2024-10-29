Папа про кардинала Мартіно: Господній слуга, що дбав про благо народів
о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан
«Згадуючи цього ревного пастиря, який служив Євангелію і Церкві, я з вдячністю думаю про його тривалу і старанну співпрацю з моїми попередниками як Апостольського нунція в деяких країнах Азії, а особливо в Організації Об'єднаних Націй, де він не щадив сил, щоб свідчити батьківську турботу Папи про долю людства», – пише Папа Франциск у телеграмі співчуття, яку він надіслав на ім’я пана Марчелло Мартіно, брата кардинала Ренато Рафаелле Мартіно, серце якого перестало битися 28 жовтня 2024 року на 92-му році життя.
«Отримавши звістку про смерть Вашого брата, кардинала Ренато Раффаеле Мартіно, я хотів би висловити свої співчуття Вам, всій його родині, а також архидієцезії Салерно-Кампаньї-Ачерно, до якої він належав як достойний пресвітер», – читаємо в телеграмі, в якій Святіший Отець згадує про служіння покійного на чолі тодішньої Папської Ради «Справедливість і мир». «На різних довірених йому посадах він з великим динамізмом працював для блага народів, постійно сприяючи діалогу та злагоді», – додає Папа, підносячи молитву за те, щоб «Господь прийняв цього свого вірного слугу в Небесний Єрусалим».