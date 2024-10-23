Папа про кардинала даль Корсо: вірний Божий слуга, який свідчив Ісусову любов

Папа Франциск надіслав телеграму співчуття з приводу відходу до вічності кардинала-місіонера, який свого часу служив також і на його батьківщині.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Відхід кардинала Еудженіо даль Корсо, духовного сина святого Джованні Калабрії, зворушив моє серце, згадуючи його як вірного ченця в Італії та ревного місіонера в Аргентині та Анголі, де він був призначений єпископом Саурімо, а згодом Бенґели», – пише Папа Франциск у телеграмі співчуття, яку він надіслав на імʼя Єпископа Верони Преосвященного Доменіка Помпіліо.

Саме у Веронській дієцезії покійний кардинал Еудженіо даль Корсо, вислужений єпископ Бенґели, народився 16 травня 1939 року, і в містечку Неґрар у цьому ж регіоні 20 жовтня 2024 року перестало битися його серце на 86 році життя.

«Він служив Господу і Церкві, особливо посвячуючись найслабшим і найвразливішим людям, яким свідчив про Христову любов. Я підношу свої молитви за душу цього доброго слуги, щоб у супроводі Діви Марії він був прийнятий на вічному небесному бенкеті, і надсилаю своє благословення Згромадженню убогих слуг Божого Провидіння, Веронській дієцезії, його родині та всім тим, хто розділяє скорботу з приводу його відходу», – читаємо в телеграмі Папи, який 5 жовтня 2019 року ввів його в Колегію Кардиналів.

Біографічна довідка

Кардинал Еудженіо даль Корсо народився 16 травня 1939 року в Луґо-ді-Вальпантена-ді-Греццана, дієцезія Верони. 1949 року вступив до згромадження, яке заснував святий Джованні Калабрія, а 8 вересня 1959 року склав перші чернечі обіти. Священничі свячення отримав 17 липня 1963 року. У 1975 році розпочав місіонерське служіння спочатку в Аргентині, а від 1986 року – в Анголі. 15 грудня 1995 року був призначений єпископом-коад'ютором Саурімо і 3 березня 1996 року отримав єпископські свячення, а 15 січня 1997 року став правлячим єпископом. 18 лютого 2008 року був переведений на служіння до Бенґели, а 26 березня 2018 року склав із себе пастирські обов'язки ординарія. Відтоді продовжив своє служіння в Анголі в невеликій спільноті, а коли стан здоровʼя погіршився, повернувся на батьківщину.