Папа сповідникам базиліки Cвятого Петра: прощайте все, не розпитуючи занадто

Приймаючи на аудієнції у Ватикані сповідників базиліки святого Петра, Папа Франциск заохотив їх до смирення, слухання і милосердя, зазначивши, що в серці Церкви вони є служителями сакраментальної присутності Бога-любові.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

У четвер, 24 жовтня 2024 року, Папа Франциск прийняв на аудієнції спільноту Ватиканських Пенітенціаріїв, ченців Ордену Братів Менших конвентуальних, яким довірено уділення Тайни Сповіді в базиліці Святого Петра. Зустріч відбулася з нагоди 250-ї річниці започаткування цього служіння з доручення Папи Климента XIV в 1774 році.

Паломники свідчать про віру і сопричастя з Церквою

Святіший Отець зазначив, що базиліку Святого Петра щодня відвідують понад сорок тисяч людей, які долають далекий шлях, щоб потрапити сюди. Більшість з них приїжджають як туристи, але серед них чимало тих, хто приходить помолитися на гробі Верховного Апостола Петра. «Вони підтверджують свою віру і сопричастя з Церквою, довіряють Господу сокровенні наміри, або ж виконують дані обітниці», – підкреслив Єпископ Риму. Він додав, що також люди різних віросповідань приїжджають «як туристи», приваблені красою, історією, чарівністю мистецтва. «Але в кожному є, свідомо чи несвідомо, один великий пошук: пошук Бога, Краси і вічного Добра, прагнення якого живе і пульсує в кожному серці чоловіка і жінки, що живуть у цьому світі», – сказав Папа. Він нагадав присутнім, що, прислухаючись до «нашого брата в сакраментальній розмові, ми слухаємо самого Ісуса, убогого і смиренного», додаючи, що присутність сповідників в цьому контексті є дуже важливою. Святіший Отець закликав присутніх священиків: «Дорогі мої, прощайте все, все. Робіть це завжди: прощайте все!». Це, за словами Папи, свідчить тим, хто приступає до таїнства Покаяння, «що Церква приймає їх насамперед як спільноту спасенних, прощених, які вірять, надіються і люблять у світлі і з силою Божої лагідності».

Скарб благодаті належить Богові, а не нам

Далі, промовляючи до спільноти ватиканських сповідників, Наступник святого Петра вказав на три слова, що відображають таїнство Примирення: «смирення, слухання та милосердя».

Роздумуючи над словом смирення, Папа сказав, що прикладом цього є апостол Петро, «прощений учень, який доходить до пролиття своєї крові у мученицькій смерті лише після того, як смиренно оплакував свої гріхи». Він нагадує нам, що кожен апостол – і кожен сповідник – носить скарб благодаті, яку він уділяє, в глиняній посудині, «щоб було зрозуміло, що ця надзвичайна сила належить Богові, а не походить від нас». «Добрий сповідник, – за словами Папи Франциска, – покликаний бути першим каянником “в пошуках прощення”, поширюючи пахощі смиренної молитви, яка благає і випрошує милосердя».

У сповіді ми слухаємо самого Ісуса

Другим елементом, на який Папа звернув увагу, є слухання, «особливо молоді та дітей». Він пригадав постать Петра-пастиря, який ходив серед свого стада і зростав у слуханні Духа через голос своїх братів. «Слухати – це насправді не просто слухати, що говорять люди, але насамперед приймати їхні слова як Божий дар для власного навернення, покірно, як глину в руках гончаря» (пор. Іс 64:7), – пояснив Папа. Папа закликав сповідників не бути «психіатрами». «Чим менше ви говорите, тим краще: слухайте, втішайте і прощайте. Ви тут для того, щоб прощати!» – підкреслив він.

Боже милосердя є ліками на рани людей

Відтак Святіший Отець прокоментував третє слово – милосердя. «Як розповсюджувачі Божого прощення, важливо бути “людьми милосердя”, світлими, великодушними людьми, готовими розуміти і втішати, словами та ставленням», – мовив він, додаючи, що «сповідник має тільки одні ліки, щоб вилити на рани своїх ближніх: Боже милосердя». Підсумовуючи, Папа зазначив, що «сповідник повинен бути близьким, милосердним і співчутливим», адже ці три риси є притаманні Богові. На завершення він подякував сповідникам за їхнє служіння, за їх старанність і терпеливість, за їхню вірність, зазначивши, «що в серці Церкви вони є служителями сакраментальної присутності Бога-любові».