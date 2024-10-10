Папа Франциск прийняв на аудієнції Главу УГКЦ Блаженнішого Святослава

Блаженніший Святослав представив Папі біль українського народу, зокрема, побоювання на порозі зими в контексті обстрілів цивільної інфраструктури.

У четвер, 10 жовтня 2024 р., Папа Франциск прийняв на аудієнції Главу і Отця Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Святослава Шевчука. Зустріч відбулася перед початком синодальних праць в рамках другої сесії XVI Звичайної загальної асамблеї Синоду єпископів у Ватикані.

У коментарі для ватиканських медіа, який записав наш колега Сальваторе Чернуціо, Блаженніший Святослав розповів:

«Сьогодні у мене була справді дуже унікальна нагода мати особисту аудієнцію у Святішого Отця Папи Франциска. Це був справді дуже глибокий момент ділення нашим болем: я розповів Папі Франциску про ту трагедію, яку переживає український народ, якою є ця війна, яку Папа називає святотатською війною. Я попросив Святішого Отця бути голосом, який захищатиме Україну, голосом, який буде все робити, щоби зменшити страждання наших людей. Я просив Святішого Отця про голос на захист цивільного населення і про чіткий голос щодо засуду російських атак на цивільне населення та намагання знищити інфраструктуру наших міст і сіл, щоби заморозити українців цієї зими. Папа обіцяв, що він робить все для того, щоби війна в Україні закінчилася. Папа мені пообіцяв, що він є по нашій стороні, що він є з Україною, і, очевидно, запевнив, що буде за Україну молитися і буде все робити для того, щоби Господь Бог благословив наш народ».