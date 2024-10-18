Папа Франциск прийняв у Ватикані Президента Ліберії
о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан
У п’ятницю, 18 жовтня 2024 р., Папа Франциск прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані Президента Ліберії Джозефа Нюма Боакая. За інформацією пресслужби Святого Престолу, розмова тривала приблизно 20 хвилин і завершилася привітанням з делегацією та врученням подарунків.
Опісля очільник західноафриканської держави зустрівся із кардиналом Пʼєтро Пароліном, Державним Секретарем Святого Престолу, разом із архиєпископом Полем Річардом Ґаллаґером, Секретарем у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями.
Під час щирих переговорів у Державному Секретаріаті, як зазначається в комюніке ватиканської пресслужби, було відзначено добрі взаємини між Святим Престолом та Ліберією, а також співпрацю з Католицькою Церквою в галузі освіти та охорони здоров'я. Крім того, обговорено деякі аспекти соціально-економічної ситуації в країні, а також відбувся обмін думками про поточні міжнародні справи, з особливим наголосом на регіональній ситуації та міграційних явищах.