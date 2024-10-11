Папа Франциск прийняв у Ватикані Володимира Зеленського

Переговори в рамках візиту були присвячені війні та гуманітарній ситуації в Україні, а також шляхам, які могли б покласти їй край і привести до справедливого і стабільного миру в країні.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У п’ятницю, 11 жовтня 2024 р., Папа Франциск прийняв у Апостольському палаці у Ватикані Президента України Володимира Зеленського. Розмова тривала понад півгодини і завершилася представленням делегації та обміном подарунками.

Президент України подарував Святішому Отцю картину «Бучанська різанина: історія Марічки» ірпінських художників Володимира Козюка та Владислава Задворського, на якій бачимо зображену дівчинку, яка «втратила все: її дім, її сім'ю, її дитинство. На її очах катували і вбили її батька, матір, бабусю… Її рідне місто, Буча, стало свідком нелюдських звірств, які назавжди залишили шрами на її душі», – читаємо в описі картини. Папа Франциск подарував бронзове лиття з алегорією: «Мир – це делікатна квітка», добірку документів понтифікату, між якими – цьогорічне послання на день миру, та книгу «Переслідувані за правду. Українські греко-католики за залізною завісою», яка побачила світ у Ватиканському книжковому видавництві.

Опісля Президент України зустрівся із Державним Секретарем Святого Престолу кардиналом Пʼєтро Пароліном, якого супроводжував Секретар у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер. У повідомленні пресслужби Святого Престолу про цю зустріч зазначається:

«Переговори в Державному Секретаріаті були присвячені стану війни та гуманітарній ситуації в Україні, а також шляхам, які могли б покласти їй край і привести до справедливого і стабільного миру в країні. Крім того, було розглянуто низку питань, що стосуються релігійного життя в країні».

Нагадаємо, що це був третій візит Володимира Зеленського до Ватикану після візитів у 2020 та 2023 роках, а також його третя зустріч з Папою Франциском після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Попередня відбулася в червні цього року на полях саміту «Великої сімки» в Борґо-Іньяція на півдні Італії.