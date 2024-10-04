Папа Франциск прийняв у Ватикані Президента Киргизстану

В рамках візиту сторони обговорили взаємну співпрацю в охороні здоров'я, освіті та культурі, а також деякі аспекти життя місцевої Церкви, а також актуальні міжнародні виклики, наголошуючи на нагальності зусиль, спрямованих на сприяння мирові.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У п’ятницю, 4 жовтня 2024 р., Папа Франциск прийняв на аудієнції у Ватикані Президента Киргизстану Садира Жапарова. Зустріч, яка відбувалася в кабінеті при залі Павла VI, тривала приблизно 20 хвилин і завершилася обміном подарунками.

Очільник країни, розташованої між горами Тянь-Шаню, яка нагадує про давній «Шовковий шлях», привіз у подарунок декоровані традиційним орнаментом посудини з екологічно виробленим медом з гірських районів країни, а також картину із зображенням базиліки Святого Петра, зроблену з кольорової вовни, та чайний сервіз ручної роботи, виготовлений зі срібла з місцевих копалень. Папа Франциск подарував теракотову скульптуру «Любов і ніжність», примірник фотокниги про Апостольський палац та цьогорічне послання на Всесвітній день миру.

Опісля Садир Жапаров зустрівся із Державним Секретарем Святого Престолу кардиналом Пʼєтро Пароліном, разом із Секретарем у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями архиєпископом Полем Річардом Ґаллаґером. Як зазначається у повідомленні ватиканської пресслужби, під час щирої розмови в Державному Секретаріаті було відзначено добрі взаємини між Святим Престолом і Киргизстаном, обговорено взаємну співпрацю в сферах охорони здоров'я, освіти та культури, а також деякі аспекти життя місцевої Церкви. У ході бесіди відбувся також обмін думками про поточні міжнародні справи, приділивши особливу увагу війнам та гуманітарним питанням, відзначивши важливість невідкладних зусиль, спрямованих на сприяння мирові.