Зустріч Папи Франциска з Главою уряду Іспанії

Під час переговорів у Державному Секретаріаті сторони обмінялися думками щодо двосторонніх стосунків та питань, які становлять спільний інтерес, з метою сприяти плідному діалогу між місцевою Церквою та державною владою.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У п’ятницю, 11 жовтня 2024 р., Папа Франциск прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані Педро Санчеса Переса-Кастехона, Премʼєр-міністра Іспанії, який згодом зустрівся з Державним Секретарем кардиналом П'єтро Пароліном та архиєпископом Полем Річардом Ґаллаґером, Секретарем у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями.

У повідомленні пресслужби Святого Престолу зазначається, що розмова в Державному Секретаріаті в атмосфері сердечності дала змогу обмінятися думками щодо двосторонніх стосунків та питань, які становлять спільний інтерес, з метою сприяти плідному діалогу між місцевою Церквою та державною владою, а також між різними складовими громадянського суспільства.

Крім того, було обговорено низку регіональних і міжнародних питань, з особливим наголосом на війнах, що тривають, підкреслюючи важливість невідкладних зусиль на підтримку миру. Звернено увагу також на серйозну міграційну кризу, зокрема, в Середземномор'ї та на Канарських островах.