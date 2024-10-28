Папа прийняв на аудієнції делегацію «Abrahamic Family House»

Міжрелігійний комплекс в Абу-Дабі, що включає в себе три культові споруди в одній структурі (мечеть, церкву і синагогу), постав після підписання Документа про людське братерство, який підписали Папа Франциск і Великий імам Аль-Азхар. Зустріч стала нагодою наголосити на необхідності реалізації спільних зусиль для просування культури братерства, діалогу та порозуміння.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

У понеділок, 28 жовтня, Папа Франциск прийняв делегацію з «Abrahamic Family House» (Дому Авраамічної Родини) – міжрелігійного комплексу в районі Саадіят в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати), в якому в одній структурі розміщені мечеть, церква і синагога. Розвиток «спільних зусиль», спрямованих на просування «культури братерства, діалогу та взаєморозуміння в питаннях кризи», був темою цієї аудієнції, про що йдеться у комюніке організації, яка була створена в світлі «Документа про людське братерство заради миру в усьому світі та спільного співіснування», який Папа Франциск та Великий Імам Аль-Азгар Ахмад Аль-Таїб підписали 4 лютого 2019 р., під час Апостольської подорожі в Об'єднані Арабські Емірати.

Делегація на чолі з Мохаммедом Халіфою Аль-Мубараком, президентом «Abrahamic Family House», до складу якої також входили представники Дикастерії у справах міжрелігійного діалогу, символічно презентувала Папі храм святого Франциска, який розташований у міжрелігійному комплексі, щоб підкреслити «залученість Католицької Церкви у справу сприяння діалогу між різними віровизнаннями та їх мирному співіснуванню в усьому світі».

Папа подякував делегації за зусилля, спрямовані на втіленні в життя прагнень, які висвітлені в Документі про братерство, якими є глобальний мир і співіснування.